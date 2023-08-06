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香港二手樓掀減價潮 多區呎價跌穿萬元

香港新聞組╱香港6日電
香港二手樓紛紛減價，部分減幅達一至兩成。(中通社資料照片)
香港二手樓紛紛減價，部分減幅達一至兩成。(中通社資料照片)

加息令港人供樓支出增加，加上發展商新盤開價一浪低於一浪，近期二手樓亦掀起減價潮，部分減幅達一至兩成，新界區以至市區的二手屋苑如嘉湖山莊、NAPA、翠韻華庭等呎價已跌穿1萬元(港幣，下同，約1285美元)，利好小市民用低價購入面積較大的兩至三房戶改善生活。

文匯報報導，一向是上車(首次購屋)天堂的天水圍嘉湖山莊景湖居11座低層A室，實用面積638平方呎，3房戶，最新以590萬元成交，呎價9248元。

元朗翠韻華庭同樣出現低過1萬元呎價成交個案，利嘉閣地產朱子華表示，翠韻華庭2座低層D室，實用面積約696平方呎，3房套連儲物房加工人房間隔，外望公園景，買家心儀元朗區三房單位，聯絡代理睇樓後非常滿意，與業主議價後，以約660萬元成交，實用面積呎價約9483元。

屯門掃管笏半新樓NAPA亦見低價成交，世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門NAPA第1座低層A室，實用面積811平方呎，3房主人套房連儲物室間隔，西南望園景，物業原叫價850萬元，放盤近9個月，終獲換樓客承接，累積減價90萬元至760萬元成交，減幅達10.6%，實用面積呎價低見9,371元，創屋苑近年呎價新低。

市區盤也現呎價低過1萬元的成交個案。利嘉閣司徒俊傑表示，青衣居屋青華苑B座低層6室，實用面積約438平方呎，兩房間隔，外望屋苑內園景，有區內家庭客留意葵青區兩房單位逾3年，近日趁淡市看樓後隨即議價入市，原業主於今年5月放盤，最初叫價470萬元，最終累減115萬元(減幅達24%)，以355萬元(已補地價)成交，低銀行估價80萬元，實用面積呎價約8105元，呎價見今年新低。

據悉，原業主早於1986年斥資約23萬元(未補地價)買入上述單位，持貨約37年。

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