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每日逾3萬人次…香園圍／蓮塘口岸擠爆 交通超負荷

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香園圍/蓮塘口岸的旅檢服務啟用至今約半年以來，人流量直線上升，已超出每日3萬人次的負荷量。不少港人表示，該口岸的接駁交通費用低，且更接近深圳旺區，故已棄用羅湖，改由此過關。

文匯報報導，該口岸目前出現「人滿之患」，尤其接駁巴士超負荷，繁忙時段要等半小時才上到車，上水車站等車到香園圍口岸的人龍昨日更一度由地面排到上天橋，旅客都希望有關部門延長口岸服務時間，以分散人流，以及加強巴士服務。

報導指出，香園圍/蓮塘口岸是香港與深圳首個「人車直達」的陸路口岸，即旅客乘車、自駕，或步行也能到達該口岸。接駁該口岸的巴士最低消費僅每程6.6元(港幣，下同，約0.8美元)，比羅湖口岸的動輒二、三十元，收費十分吸引，更有附近居民直接步行到口岸，連車資也省了，故自口岸啟用旅檢服務以來，人流急速上升，周五單日已有3萬6115出入境人次，超出每日3萬人次的設計容量。

據報導，適逢周末人流更多，幸口岸的過關設施效率高，旅客不用輪候太長時間，與其他口岸的使用方法一致，放入香港身份證檢查成功即放行，之後進入蓮塘口岸，需要經過兩道自助關口，分別用於檢查海關電子健康申報碼以及回鄉證，加上行李過機檢查，過關全程需時約20分鐘。旅客行李亦不多，大多是即日來回體驗「一小時生活圈」。

除了港人鍾情該口岸，不少以往在羅湖集合的赴港旅行團也改為在蓮塘口岸集合，昨日就有多個旅行團過關抵港後，在香園圍登上旅遊巴到香港各個旅遊景點觀光

香港 觀光 自駕

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