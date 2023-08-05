首以地域為主題…北京故宮香港空間開放

香港示意圖。(圖：shutterstock)

北京 故宮首次以地域為主題規畫的「香港 空間」，近日對公眾開放，香港特首李家超表示，希望民眾在「香港空間」更多了解香港獨特魅力，讓該空間成為聯繫內地與香港的又一個橋梁。

大公報報導，位於故宮博物院前星門前的「故宮文創香港空間」，是故宮內首個以地域命名的主題空間，這裡將充分展示香港獨特文化、民俗非遺、文創產品和各個優秀品牌。

北京故宮博物院院長王旭東表示，2022年香港故宮文化博物館 開幕，標誌著「故宮」走進了香港；今年，「香港空間」對外開放，又讓「香港」來到了故宮。這是一個小窗口，也是一個大平台。

王旭東說，在這裡，有獨具香港特色的非遺產品，有與傳統文化相結合的港式文創，還有故宮文物到了香港故宮文化博物館後衍生出的最新文創，或許不久的將來，來故宮買香港文創，將成為年輕人通過故宮了解香港的時尚之一。

「故宮與香港感情深厚，無論是文物回流、古建修繕，還是故宮文化傳播，都曾給予我們非常大的支持。」王旭東表示，北京故宮也將通過展覽、學術交流、公眾活動、文創展示等不同方式，回饋香港同胞的厚愛。

第15屆香港杯外交知識競賽參訪團近日到北京故宮參訪，成為「香港空間」開放後首批到訪的香港團體，學生驚喜之餘，也感到非常親切，特地在便籤紙上留下『希望香港越來越好』的寄語，並貼在了留言牆上」。

「我喜歡這裡面的神武門手機座，它外形是精緻的故宮建築。」參訪團學生張可欣說，香港空間內擺放著琳瑯滿目的故宮紀念品，同學們都忍不住買下一兩件。