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棄雙非兒「為優良教育」 母抵港被捕

香港新聞組／香港31日電
社署稱，男童陳泓儒須繼續根據法院命令於社署屯門兒童及青少年院接受照顧，直至法庭就其福利安排裁決。（取材自港府新聞處）
社署稱，男童陳泓儒須繼續根據法院命令於社署屯門兒童及青少年院接受照顧，直至法庭就其福利安排裁決。（取材自港府新聞處）

12歲「雙非」男童陳泓儒，本月中遭37歲姓陳母親故意遺棄在油麻地廣華醫院的案件續有新發展。男童的母親前晚約10時半持往來香港通行證，由江西乘搭高鐵抵達高鐵西九龍站入境香港，被警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪拘捕，案件將於今日（31日）在九龍城裁判法院提堂。

明報報導，據悉，母親稱她以為兒子在港可獲更優良教育。社署稱社工會與男童母親商討，為男童制訂合適的福利建議。

另據文匯報報導，原在內地讀小學六年級的陳泓儒，18日由母親帶同從江西南昌乘坐高鐵到港後，入住佐敦道15號華豐大廈4樓一間賓館。至21日清晨約5時，陳母帶同兒子到廣華醫院登記，稱其兒子肚瀉及咳嗽。在完成登記後，陳母叮囑兒子在見醫生後，要告訴護士他已被母親遺棄。當日中午約12時，警方接獲醫院護士報警揭發事件，證實陳母已返回內地。事件引起全城關注。

警方22日聯絡到男童在內地的母親，她聲稱從其他人口中得知因兒子持香港身份證，能在香港獲得良好教育，並信以為真，才將兒子帶到香港遺下。經溝通後，她表示願意赴港接回兒子，但因簽註需時，未有確實赴港時間。

至於被遺棄的男童 ，其後獲香港少年法庭頒布保護兒童令，暫交屯門兒童及青少年院照顧。香港特首李家超早前回應事件時，強調照顧兒童是父母責任，指責遺棄兒童的父母會令兒童身心受損，「是非常不應該。」又指警方正循遺棄兒童方向調查，研究家長是否需要負法律責任，並希望男童的父母將兒子接回。

律師梁永鏗早前表示，虐兒屬刑事罪行，犯事者雖然離開香港返回內地，但香港警方仍可無限期追索犯事者的法律責任，日後若發出通緝令，犯事者一旦抵境便可將其拘捕。

梁永鏗又指，由於涉事男童在港出生，已是香港永久性居民。根據香港保護兒童令，即使其居於內地的母親願意赴港接回男童，香港社工及相關部門亦要進行研究被遺棄兒童是否適合交還照顧，包括其母親是否要入獄，又或精神狀況是否適合等等，「如果有需要該男童亦有可能要交由香港的有關團體、機構或親友照顧。」

香港 教育 通緝

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