棄雙非兒「為優良教育」 母抵港被捕
12歲「雙非」男童陳泓儒，本月中遭37歲姓陳母親故意遺棄在油麻地廣華醫院的案件續有新發展。男童的母親前晚約10時半持往來香港通行證，由江西乘搭高鐵抵達高鐵西九龍站入境香港，被警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪拘捕，案件將於今日（31日）在九龍城裁判法院提堂。
明報報導，據悉，母親稱她以為兒子在港可獲更優良教育。社署稱社工會與男童母親商討，為男童制訂合適的福利建議。
另據文匯報報導，原在內地讀小學六年級的陳泓儒，18日由母親帶同從江西南昌乘坐高鐵到港後，入住佐敦道15號華豐大廈4樓一間賓館。至21日清晨約5時，陳母帶同兒子到廣華醫院登記，稱其兒子肚瀉及咳嗽。在完成登記後，陳母叮囑兒子在見醫生後，要告訴護士他已被母親遺棄。當日中午約12時，警方接獲醫院護士報警揭發事件，證實陳母已返回內地。事件引起全城關注。
警方22日聯絡到男童在內地的母親，她聲稱從其他人口中得知因兒子持香港身份證，能在香港獲得良好教育，並信以為真，才將兒子帶到香港遺下。經溝通後，她表示願意赴港接回兒子，但因簽註需時，未有確實赴港時間。
至於被遺棄的男童 ，其後獲香港少年法庭頒布保護兒童令，暫交屯門兒童及青少年院照顧。香港特首李家超早前回應事件時，強調照顧兒童是父母責任，指責遺棄兒童的父母會令兒童身心受損，「是非常不應該。」又指警方正循遺棄兒童方向調查，研究家長是否需要負法律責任，並希望男童的父母將兒子接回。
律師梁永鏗早前表示，虐兒屬刑事罪行，犯事者雖然離開香港返回內地，但香港警方仍可無限期追索犯事者的法律責任，日後若發出通緝令，犯事者一旦抵境便可將其拘捕。
梁永鏗又指，由於涉事男童在港出生，已是香港永久性居民。根據香港保護兒童令，即使其居於內地的母親願意赴港接回男童，香港社工及相關部門亦要進行研究被遺棄兒童是否適合交還照顧，包括其母親是否要入獄，又或精神狀況是否適合等等，「如果有需要該男童亦有可能要交由香港的有關團體、機構或親友照顧。」
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