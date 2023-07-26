港西貢鯨魚背鰭見傷 疑螺旋槳肇禍 專家：別再追賞

香港西貢水域鯨魚近日被多艘船隻近距離包圍觀賞。(取材自香港海洋公園保育基金)

香港 西貢水域13日發現鯨魚蹤影，近日被多艘船隻近距離包圍，不斷有市民出海觀賞鯨魚，已對鯨魚構成嚴重影響，海洋公園及保育基金強烈呼籲公眾，不要出海追逐鯨魚，更透露鯨魚的背鰭附近出現螺旋槳造成的傷痕，生命安全今人擔憂。

綜合香港01、大公報報導，海洋公園發布照片顯示，上周末不少市民到西貢坐船出海觀鯨魚，其中一艘遊艇目測超過30人，有男有女，有大人也有小朋友，鯨魚就在遊艇旁，距離十分接近；另一張相片顯示，鯨魚背部有起碼一條很深的傷痕，相信是被船艇的螺旋槳所傷。

「小紅書 」也有影片拍到至少四艘船逼近鯨魚圍觀，估計距離只有十多米，極為接近。

香港海洋公園保育基金科學主任陳梓南表示，鯨魚屬於敏感物種，很容易受噪音、突然移動和人為滋擾所影響，太接近鯨魚會破壞牠們的自然行為和遷移模式，對牠們的健康產生長期有負面影響。

園方強調，近距離接觸鯨魚會令牠們變得緊張、難以休息或進食，甚至受創傷，強烈呼籲公眾不要出海追逐鯨魚。

海豚保育學會會長鄭家泰也說，船會製造水底噪音，影響鯨魚的導航及覓食能力。他指漁護署的觀豚指引建議船隻與中華白海豚保持100米距離，但影片中可見有大約5至6艘快艇 圍觀鯨魚，距離之約有20至30米，甚至有些距離「伸手可及」，會對鯨魚造成精神壓力。

「小紅書」上有相片帖文寫著「鯨魚還留在西貢海」，第一部分看到鯨魚在海上遊弋，並打大口吞食魚群，期間至少四艘小船圍著鯨魚，距離甚近。觀鯨的船上乘客十分雀躍，高聲呼叫「嘩，影到啦影到啦」、「囡囡舉高手影」；第二部份也有兩艘小船及兩艘遊艇圍著鯨魚，其中一艘距離不足10米。

新聞稿指，相信該鯨魚是生活在全球熱帶地區的布氏鲸，香港屬於牠們的次要活動地帶。布氏鲸的主食以沙丁魚、鯷魚、鯖魚及鯡魚等魚群為主。

根據專家拍攝的照片和影片所見，這條鲸魚估計身長約7米。海洋公園及保育基金會繼續與漁農自然護理署緊密合作，監察鯨魚出沒的情況，並以最佳方法協助該鯨魚。