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遭國安通緝8海外港人 郭榮鏗、蒙兆達在港家人被調查

香港新聞組／香港21日電
8名海外港人遭國安通緝後，警方強調，國安處會就其他通緝犯在港代理人展開調查，並追究刑責。（中通社）
8名海外港人遭國安通緝後，警方強調，國安處會就其他通緝犯在港代理人展開調查，並追究刑責。（中通社）

香港警務處國安處早前以涉嫌干犯香港國安法罪行，通緝8名竄逃海外反中亂港要犯，並展開一系列行動打擊其在港的連繫或代理人，斬斷其黑金鏈，削弱其動員或組織反華違法行動能力。繼調查通緝犯之一羅冠聰家人後，國安處過去三天將另外兩名通緝犯郭榮鏗和蒙兆達的家人帶署，調查他們和涉案通緝犯的聯絡和資金來往，所有人受查後獲釋。

大公、文匯報報導，警方強調，國安處會就其他通緝犯在港代理人展開調查，及追究他們的刑責。

據報導，警方國安處人員昨日在港九帶走兩男兩女調查。消息透露，4人分別是通緝犯前立法會議員郭榮鏗的父母及兄嫂。其中郭榮鏗的兄長郭榮臻，上午在西區的辦公室被帶返西區警署接受調查。下午2時許，郭榮臻接受問話後獲准離開西區警署。大批傳媒在警署外等候，郭對傳媒提問不發一言，登上一輛預早在警署外等候之的士離開。

國安處人員18日到沙田馬料水赤坭坪村，帶走通緝犯前職工會聯盟總幹事蒙兆達的大哥蒙兆霖、蒙的嫂子及姪兒。據了解，警方在會面中向被通緝者的家人查問涉案人動向，以及是否與涉案人有任何形式的聯絡，甚至為其提供財政支援等。

今年7月3日，警方國安處各懸紅100萬港元（約12.7萬美元），通緝8名涉違反香港國安法的逃犯，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。

發出通緝令兩天後，國安處對支援協助通緝犯羅冠聰的勢力展開行動，搗破由前「香港眾志」成員所設立的「懲罰Mee」反政府網購平台，拘捕前「眾志」主席林朗彥等5人，相信他們售賣煽暴煽「獨」物品進行籌款，再將資金支援竄逃海外的羅冠聰繼續從事危害國家安全活動。7月11日，國安處人員到羅冠聰位於東涌的寓所搜查，並帶走其父母及兄長協助調查，他們在錄取口供後獲准離開。

另據報導，另一名被通緝人士袁弓夷的兒子袁彌昌剛由外地返港，他向媒體說，在美國期間曾與父親短暫交流，但只是閒話家常，沒有涉及政治。

袁彌昌是港大學者，也是政治評論員，太太容海恩是立法會建制派議員。據報導，警方不排除進一步採取拘捕行動的可能性。

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