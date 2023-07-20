港書展首見「習思想」繁體版 旅遊書大賣

第33屆香港書展19日起，一連7日在會展中心舉行，現場一早人頭湧湧；圖為適逢港府發放消費券，不少參展商推出相關優惠。（中通社）

香港 疫後書展開鑼，這天香港圖書大事是「習思想」書籍繁體字版在香港首發，中共中央宣傳部官員專門南下，說要讓更多香港出版機構透過不同方式加入中華文化國際傳播的大格局。

第33屆香港書展19日起一連七日舉行，主辦者香港貿易發展局說，不會預先審查書籍或設「禁書」名單。今次書展是香港三年疫後首展，以「兒童及青少年文學」為主題，設有超過600項文化活動，包括作家講座、工作坊、文化表演等。

中共總書記習近平思想的相關著作繁體版首發，19日在香港書展舉辦。（ 中新社）

書展開幕日與圖書相關的最大一場活動，是在緊鄰會展中心展場的君悅酒店，那裡下午舉辦了一場「習近平 新時代中國特色社會主義思想學習綱要（2023版）」及習近平近年的「足跡」系列圖書發布儀式。學習「習思想」的圖書，首度在香港出版繁體字版。

中共中央宣傳部副部長張建春專程南下香港出席相關活動，他在儀式上說，希望香港的出版機構在國際交往中，講好當代中國故事，講好歷史巨變中香港故事，搭建起中西文化融合發展的平台。

今次出版的「習思想」圖書，還有習近平「足跡」系列，包括「讓群眾過上好日子─習近平正定足跡」、「閩山閩水物華新─習近平福建足跡」、「幹在實處 勇立潮頭─習近平浙江足跡」、「當好改革開放的排頭兵─習近平上海足跡」。這四部記述習近平地方工作經歷的繁體版圖書，全部由香港聯合出版集團出版發行。

香港新聞組／香港20日電

大公、文匯報報導，香港復常後首個書展，大批書迷及家長翹首以待。會場未正式開放，已有大批市民在場外輪候入場；更有不少人帶備行李箱準備狂掃心水書籍，以兒童讀物及補充練習搶手，各地旅遊指南書籍也大賣。

第33屆香港書展19日起，一連7日在會展中心舉行，現場一早人頭湧湧；圖為適逢港府發放消費券，不少參展商推出相關優惠。（中通社）

過去三年，學生在疫情 下多數改為網上授課，影響學習進度，今年恢復實體課後，家長心急子女的功課，帶備兩個行李箱入場狂掃幾千港元補充練習，將於暑假期間督促子女「追落後」。書商表示，人流勝預期，料生意按年增三成。

來自上海的李女士近日赴港旅行五天，入場約一個多小時，李女士已經為女兒購買12本書，花費近1000港元（約128美元）購買繁體書。

此外，各地旅遊指南書籍大賣，經緯文化過往主打旅遊書，惟疫情期間「旅遊書根本無人買」。今年書展為吸引顧客，該公司推出全場圖書七九折優惠。