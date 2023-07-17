徒步「過海」？ 影片揭5港人逆向橫行紅隧 轎車險撞及

步向紅磡海底隧道的男女看見車輛若無其事，更有人走出路中。（視頻截圖）

紅磡海底隧道昨日接連發生兩宗「奇人奇事」。網上瘋傳兩條車cam（行車記錄器）短片，網民看後也覺得匪夷所思，除了多人結伴擬逆向徒步走入海底隧道過海外，另有南亞裔 男子踩單車過海。兩條片完結時均未有交代是否有職員跟進處理。不過，根據香港 法例，行人、單車均不准進入任何港府行車隧道，違者可被判罰款兼坐牢。

文匯報報導，根據其中一段車cam片紀錄時間可見，事發昨日早上約10時37分，一輛私家車沿紅磡海底隧道駛至港島出口往北角方向時，轉彎時赫見4男1女步出，險些將他們撞倒，但片中男女卻若無其事，繼續有講有笑向前走往入隧道方向。有目擊者事後在網上貼文，指事後有隧道職員衝出喝停他們，但眼見當事者已橫過隧道三條行車線，險象環生，另有網民留言笑稱「他們跟地圖行過海」。

有男子踩單車過紅磡海底隧道。（視頻截圖）

另一條片則在昨日早上流傳，沒有顯示拍攝時間，片中可見一名南亞裔男子，戴鴨舌帽背著背囊踩單車進入隧道，其間可見其後一輛的士小心翼翼不敢駛近，反而單車男多次回望後方，又一度以站立騎踩姿勢加速行駛，片段到此結束。暫未知單車男有否被隧道公司職員截停查問，但上載車cam片段的乘客在片中嘖嘖稱奇，指男子「頭盔都不戴」，又問「要不要給隧道錢？」

根據《行車隧道（港府）規例》，行人、單車、三輪車等，均不准進入任何港府行車隧道，違者最高罰款5000元（港幣，下同，約639.8美元）以及監禁6個月。而根據《道路交通條例》第45條，任何人在道路上，魯莽使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，即屬犯罪，首次定罪罰款500港元，第二次或隨後再被定罪，則罰款1000港元及監禁3個月。