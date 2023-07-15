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全港唯一24小時無人書店 「偏見書房」7.18結業

香港新聞組／香港15日電
全港唯一24小時無人書店「偏見書房」，將於7月18日結業，店舖雖然身於大廈內約100 平方呎的細小空間，麻雀雖小，五臟俱全。（取材自臉書）
全港唯一24小時無人書店「偏見書房」，將於7月18日結業，店舖雖然身於大廈內約100 平方呎的細小空間，麻雀雖小，五臟俱全。（取材自臉書）

全港唯一24小時營業、以「無人商店」模式運作的二手書店「偏見書房」，因租約期滿不獲續約，將於下周二（18日）結業。書店老闆范立基日前在社交平台公布結業消息，加上正進行「劈價」清貨，每本書由20元勁減至9元，連日引來大批書迷前往位於觀塘工廈的「偏見書房」揀選心頭好，人潮塞滿狹小的書店舖位。范立基坦言對開店之心未息，期望未來在同區另覓舖位重開，與書迷再聚。

香港01報導，書店即將結業，前來「偏見書房」「掃貨」的書迷人流絡繹不絕，在只有約100 平方呎的狹小書店空間，擠滿近30人在忘形「尋寶」。現場所見，店內藏書量估計超過6,000本，書籍種類包羅萬有，由文學小說、詩集、翻譯文學、政治、社會科學等，以至流行通俗的愛情小說、老少咸宜的漫畫繪本、還有大堆舊雜誌，不僅擺滿了店內的書架，還佔滿書架旁邊的地上或櫃面，堆積如山，幾乎所有空間都變成書庫。

為了盡快清貨，店內正進行劈價促銷，原價每本20元，現時全場均一價以每本9元出售。場內人流眾多，各自專注翻開書頁「打書釘」尋找心頭好，更有不少書迷走到店外走廊，蹲下來翻開書頁，慢慢細意品嚐；也有收穫甚豐的書迷，雙手捧着多本書籍環抱入懷。面對書迷熱烈尋寶盛況，范立基露出滿足的笑臉。

范立基說，從大學時期開始愛上閱讀，6年前開書店時，店名靈感是來自張愛玲寫的《張看》，張愛玲經常以相關語命名書籍，故他仿其道而行，賦予「偏見書房」兩大意義，說：「一方面係一般理解嘅嗰種偏見，一方面亦都可以解釋係偏偏喺到見一本書，同埋偏見雖然一般係比較負面，但有時有啲比較獨特嘅見解都係一種偏見。」

范立基表示，「偏見書房」的前身是他位於葵興的藏書倉庫，2017年開始以開放形式與知音人分享二手書籍和出售，後來因業主加租，轉以網店形式經營。至2020年在葵芳及旺角T·O·P商場設立pop-up store，主張自由定價而聞名；翌年再搬到觀塘現址再會書迷，范立基更改以24小時營業、首創「無人當值」模式營運，成為不少「夜貓」書迷打書釘的「尋寶地」。

「偏見書房」試行自由定價時，在店內設置投錢箱，讓書友拿走書本時投入買書錢。范立基認為自由定價的做法在香港可行，既能帶來宣傳效果，客人反應亦相當熱烈，他解釋：「好處係有個彈性，始終每個人財力唔同，有啲人可以畀多啲，但小朋友同老人家有走盞位。」

他又憶述，當時生意不錯，一日賣出70至100本書，但試行期間亦曾惹出不少風波，曾試過有顧客提出以100元購買13本英文書，被拒後不滿離開，店員遭受不禮貌對待。他指出，事發後他才得知原來從法律層面上，每個人可能對自由定價的定義不同，但實際上店方是有權拒絕顧客對商品的出價，他稱：「一般群眾嘅認知係，『我畀幾多你都要接受㗎啦，鬼叫你自由定價呀，一蚊買你一間舖你都要賣畀我！』但其實唔係，成件事會fair啲（平等）。」

事過境遷，范立基仍然對開書店的心不死，自開業以來一直為書店在香港尋找定位，不斷嘗試以不同模式經營，曾參考外國試行以自由定價經營，及後改以24小時營運，亦因有感「無人當值」和「自由定價」不能同時進行，所以搬來觀塘現址時，選擇以「無人書店」經營，每本訂價20元，他解釋：「可能喺外界睇嚟已經有少少，如24小時、無人、平，都稍為特別少少，我哋呢啲地方如果請一個員工就會好貴，個生意會唔夠，工廈亦都冇咁方便。」

范立基笑言，多年來亦聽過不少人擔心此種做法在香港無法生存，會經常發生盗竊，但實際經營下來卻比想像中好，主要透過IP CAM監察書店基本運作以確保安全，雖然過去曾發生盗竊，亦曾有人晚上在店內睡覺，難以捉到犯人，但並不常見，說：「我哋計過個比例上都唔係咁多，同埋損失又唔會話好大，話成四間舖嘅書畀人拎走晒，仍然抵過請一個人喺到看舖。」

范立基續指，在上月18日收到業主通知，本身推測是因店舖藏書量大，有時會將部分書藉放至走廊位置惹來不滿，但他表示理解：「本來以為會喺到永遠，但都唔會太過驚訝，因為以前都試過畀所謂嘅業主收返，可能喺啲倉庫，所以都知道業主係咁㗎喇，唔會因為係文化事業對你有優待，或者話同你一齊推動文化。」

他續指，近日來不少客人到店內尋寶，像昨日在店內發現一本1995年內有大江健三郎的內地文學書誌。他指，書店將營業至下周二（7月18日），未來希望可以早日在同區找到新舖位繼續營運，宣布結業後收到不少客人都大感不捨，期望書店能早日復出：「我哋作為一間咁細嘅書店，又好澩嫪又冇分類又盛，所以其實有人支持，有熟客、有人嚟欣賞係好難得，係好珍貴的。」

他又笑言，香港的傳統二手書店的老闆大多都由年少做到八十歲甚至離世那天，希望自己也能秉承此傳統：「我都係會傾向於個傳統，做到死嗰日，因為我好enjoy（享受）呢件事，除非擔擔抬抬就話要搵人幫手啫。」

此外，范老闆表示，除了場內書籍以全場$9清倉外，網店亦有推出優惠「福書袋」：「$90元2本店長精選書、$450元10本店長精選書、$900元20本店長精選書」，運費更會由書店支付，讓一眾書迷安在家中就可以買到好書。偏見書房

●偏見書房地址：觀塘開源道駱駝漆工業大廈第2座1樓37室

●營業時間：24小時

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