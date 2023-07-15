香港灣仔暴動案撤4人無罪 發還重審 9人離港獲撤訴

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 區域法院早前分別裁定兩宗2019年的反修例事件的灣仔暴動案件中，13名被告罪名不成立，律政司不服，向高等法院上訴庭提出上訴。上訴庭昨早裁定，律政司就包括社工陳虹秀等4名被告的案件上訴得直，撤銷原審法官的無罪裁決，發還區域法院重審。

綜合香港經濟日報、大公報、明報報導，至於另外涉及2宗案件共9名被告，在區域法院審訊後已經離開香港，上訴庭認為原審法官裁定被告無罪是明顯錯誤，全然站不住腳，但由於上訴文件無按法律要求妥善送達給答辯人，聆訊無法展開，上訴庭決定撤銷針對他們的上訴，但強調全因送達的程序上出現遺漏，與上訴理據無關。

已離職及移居英國的區域法院法官沈小民，2020年審理兩宗灣仔暴動案時，共裁定13名被告罪名不成立，包括女社工陳虹秀。律政司其後以案件呈述的方式提出上訴，惟13人中有9人已經離港。高等法院上訴庭昨日裁定，律政司就陳虹秀及3名仍在港被告的案件上訴得直，案件將發還區域法院另一法官審理。至於就另9名已離港被告的上訴則被駁回。

高院 首席法官潘兆初指出，原審法官在法律上犯錯，「有悖常理」，未有充分考慮答辯人的行為，裁定陳虹秀表證不成立是「言之尚早」。

判辭引述《區域法院條例》指出，律政司長就定罪上訴，須在7日內申請案件呈述，高院可命令將答辯人帶上法庭把他收押或保釋，上訴方要書面通知答辯人。上訴庭指出，司長未有按照條例申請命令，答辯人可以離港，並未能送達文件，司長需要負上一定責任；現行法律並不清晰，執行或有困難，行政機關有必要考慮制訂相關法院規則。

律政司回覆查詢稱正詳細研究上訴庭裁決，再考慮是否需要作適當跟進。