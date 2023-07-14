民調：近9成中高齡港人願北上養老 中山、深圳、廣州最受歡迎

香港工聯會發表一項調查顯示，87.9%受訪者願意前往大灣區內地城市長期居住或安老，最受歡迎的城市依次為中山、深圳和廣州。（取材自工聯會）

香港 人口日趨老齡化，港人退休 後到粵港澳大灣區 內地城市安老是大勢所趨。工聯會昨日發表一項針對55歲或以上市民所作的調查顯示，有87.9%受訪者願意前往大灣區內地城市長期居住或安老，而最受歡迎的城市依次為中山、深圳和廣州。

文匯報報導，工聯會認為，調查反映香港長者在內地養老的意願十分強烈，但政府必須給予支援配套，包括制定「灣區養老」新標準及推動跨境醫療配置支援等，令政策更完善。

香港工聯會大灣區社會服務社（灣區社）聯同工聯會康齡服務社（康齡社）上月19日至本月3日透過問卷訪問2004名市民，發現87.9%受訪者願意前往大灣區內地城市長期居住或安老。同時，96%受訪者贊成香港特區政府擴大購買院舍計畫，而最受歡迎的大灣區養老內地城市依次為中山（23%）、深圳（20%）和廣州（18%）。

據報導，灣區社總幹事曾志文昨日在記者會上表示，中山有良好的居住養老環境及慢節奏、低物價指數、高幸福度等生活條件；深圳臨近香港交通較為便捷，方便親屬探望以及港人長者往來香港；廣州有類似的城市條件，如便捷的交通、宜居的空間、優秀的醫療水平等，「因此特區政府擴大購買院舍計畫亦應集中在上述城市。」

調查發現，分別有95%及97%受訪者贊成將福利可攜的社福安排及醫療支援安排擴展至更多內地城市。報導稱，工聯會康齡服務社主席潘佩璆認為，將「廣東計畫」和「福建計畫」擴展到內地更多城市，以及擴大醫療券在內地更多城市的三甲醫院使用已是民心所向。

同時，大部分受訪者願意在內地養老期間接受醫療服務支援範圍，專科門診需求最高（66%），其次為長期覆診（65%），工聯會認為在支援充足的情況下，應優先考慮讓跨境養老的香港長者在當地就醫，以減少兩地奔波及減輕香港醫療系統壓力。

報導指出，工聯會榮譽會長、大灣區社會服務社主席黃國健建議，特區政府擴大「廣東院舍住宿照顧服務計畫」下所選擇購入的宿位必須符合一定標準，並安排更多內地公營院舍讓港人申請輪候入住。同時，大灣區內各地政府應建立一套歸一、完整、清晰的評選院舍服務標準，讓有意選擇跨境養老的港人更易選擇適合的院舍，建議可參考現時香港院舍巡視制度，由政府定期派員巡視院舍。