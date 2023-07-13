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美第3度延長對港緊急狀態 中駐港公署：制裁再多也是廢紙

香港新聞組／香港13日電
「香港國安法」於2020年在香港實施，美國隨即也在同年7月終止香港特殊待遇地位，並就香港局勢宣布進入國家緊急狀態，至今已屆3年。（Getty Images）
「香港國安法」於2020年在香港實施，美國隨即也在同年7月終止香港特殊待遇地位，並就香港局勢宣布進入國家緊急狀態，至今已屆3年。（Getty Images）

今年是香港國安法頒布實施3周年，美國總統拜登發布行政命令延長對港「緊急狀態」，中國外交部駐港公署12日回應稱，美國無理干涉中國內政和香港事務，粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本準則，單邊制裁不得人心，強烈不滿和堅決反對，形容「制裁再多也是廢紙一張」。

據媒體報導，拜登（Joe Biden）上任後，先後於2021年7月與2022年7月宣布延長緊急狀態一年。這次是拜登第3度延長這一緊急狀態。

拜登給美國國會的信函中指出，考量中國近來採取從根本破壞香港自治的行動，行政部門認定這些行為持續對美國構成不尋常與非比尋常的威脅，而這一威脅極大程度來自美國境外，並影響美國國家安全、外交政策與經濟。

有鑑於此，拜登政府向國會表示，2020年7月14日宣布的國家緊急狀態將持續有效至2024年7月14日。

明報報導，香港「國安法」自2020年6月30日實施，美國隨即在同年7月終止香港特殊待遇地位，並就香港局勢宣布進入國家緊急狀態；拜登先後在2021年和2022年的7月宣布將國家緊急狀態延長一年。

報導指出，中國外交部駐港特派員公署昨日批評美方「故技重演、老調重彈」，又指美國「泛化」國家安全概念，將香港與「國家緊急狀態」掛鈎，「妄稱所謂香港局勢對美國家安全構成威脅」，並以國內法律為依據繼續對港無理單邊制裁。

公署發言人抨擊，這是美方「亂港大計」泡湯之後的氣急敗壞，「以港遏華」圖謀挫敗之後的黔驢技窮，只會進一步暴露其色厲內荏的「紙老虎」本質，只會讓世人更加看清其毫無底線、唯我獨尊、唯恐天下不亂的強盜邏輯和霸權行徑。

公署發言人重申，中共中央堅持全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。在國安法和新選舉制度護佑下，新一屆香港特區政府與社會各界砥礪奮進。

明報另指出，英國外交、聯邦及發展事務國務大臣卓雅敏表示，香港警方試圖通過以家人為目標散播恐懼、逼人噤聲的行為屬不可接受，英國不會容忍中國嘗試恐嚇在英人士。

中國駐英大使館發言人前日指相關言論「顛倒黑白、倒打一耙」，重申中方堅決反對粗暴干涉中國內政和香港法治，又說香港是法治社會，警方依法辦案，無可指摘，強調香港事務純屬中國內政，敦促英方停止干預香港法治、中國內政的惡劣行徑。

香港 緊急狀態 拜登

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