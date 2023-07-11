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港派8萬張免費機票 香港快運2.1萬張今起開搶

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港機場管理局10日傍晚舉行香港國際機場25周年慶祝酒會，機管局主席蘇澤光在會上宣布，機管局11日開始，將會透過本地航空公司，以不同渠道向香港市民派發由香港出發的8萬張免費機票，來回香港與亞洲多個航點。香港快運（HK Express）11日率先派飛，香港航空24日接力。

此外，香港航空則在香港快運送機票最後一日（24日），展開首輪送機票計劃，限期直接8月25日。國泰航空則尚未公布詳情。

綜合香港01、大公報報導，香港快運11日上午10時半展開搶機票行動，為期兩星期，先到先得，將送出2.1萬張機票。旅客可以由香港機場出發，乘搭直航航班到訪19個亞洲城市，包括東京、大阪、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中及高雄的來回機票。

雖然來回機票是免費的，但旅客須繳付相關稅項、附加費及其他收費，而免費機票旅遊期限由2023年8月1日至2024年5月31日，須於2024年5月31日前完成旅程。

香港航空則會在香港快運送機票最後一天（24日）至8月25日，分三批送出逾2.5萬張機票，由香港出發去逾20個熱門航點任揀，包括內地及日韓泰等旅遊熱點，優惠包20公斤寄艙行李。詳情可留意香港航空最新公布。

國泰航空將於7月25日至31日，送出台北或高雄前往香港的機票。

灣區航空亦正在台北送出總共1500張由台北飛往香港的來回機票，於7月3日至8月25日在三個指定台北旅行代理購買機票一張，即免費獲贈多一套機票。

機管局於2020年疫情時，為支持業界度過難關，向本地航空公司購入50萬張機票。隨著疫情退燒，機管局今年3月推出「飛遇世界鉅賞」機票送贈計畫，向全球多個主要市場的旅客送贈機票。

此外，蘇澤光表示，於過去25年，香港國際機場客運量由1998年的2800萬人次增至7500萬人次，多年來亦穩占全球第一貨運機場。機管局三跑道系統項目擴建機場，其中新跑道於去年11月投入服務，當其他配套設施全面投入運作，機場的容量將會提升一半，能處理1.2億人次及1000萬公噸貨物，足夠應付將來30年的需求。

特首李家超也在酒會上致辭稱，在國家「十四五」規畫下，將繼續提升香港作為國際航空樞紐的角色，致力為香港國際機場注入嶄新動力；三跑道系統及SKYCITY航天城發展2個大型項目，將有助香港建設充滿動感活力的「機場城市」。

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