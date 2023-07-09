香港維港水上音樂嘉年華 估吸10萬客

香港8日在灣仔海濱舉行首場「樂聚維港嘉年華」，集街頭藝術、極限運動及水上音樂會於一爐，吸引眾多人士參與。(中新社)

香港 旅遊發展局舉辦的「樂聚維港嘉年華」昨日開鑼，一連五個周末晚上在灣仔海濱舉行包括街頭表演、極限運動表演及維港水上音樂會等活動，免費為市民和旅客帶來悠閒的盛夏維港新體驗。

旅遊發展局預計，整個嘉年華有超過10萬人參加。明報報導，財政司長陳茂波昨於開幕儀式致辭稱，希望在全面復常、經濟復甦時，大家的活動可更多姿多彩，尤其下周日將派發第二期消費券，提醒大家記緊「加碼」開心消費。

大公報報導，「樂聚維港嘉年華」昨日現場人潮如鯽，除了與家人或朋友結伴而來的本地市民，估計四成是遊客，大多數是內地遊客，也有日本客、歐美客等。水上音樂會由女星陳慧琳打響頭炮，在特別打造的水上舞台載歌載舞，掀起全場高潮，還有實力派歌手陳柏宇、本地人氣女團Lolly Talk、樂隊Nowhere Boys等演出。

現場氣氛熱烈，觀眾隨著音樂舞動，不少人亮起手機閃光燈為喜愛的歌手應援。大會亦在海濱場地內搭建了電子屏幕，直播音樂會畫面，未能入場的市民均可坐在休憩區觀賞。場內還有各種街頭表演，本周以閃耀為主題。晚上八時上演「幻彩詠香江」，多彩的水上煙火照亮維港夜空。

市民區先生帶著小朋友前來欣賞期待已久的水上煙火，「現場氣氛很好，非常適合帶小朋友出來玩」。他感嘆「現在終於可以不用戴口罩 參加社會上的娛樂活動，現場有很多美食，又可以看免費的表演，好開心。」他希望政府舉辦更多類似的活動。

不少內地遊客說，這次是疫後復常以來第二、三次來港，從深圳來港的遊客林小姐說，此行就是為了來看維港水上音樂會，「十分期待陳慧琳和陳柏宇的演出」，她認為香港舉辦不同的文化活動和音樂演出，增加了她來港的意欲。

旅發局總幹事程鼎一表示，疫情 後旅客的旅遊模式有所改變，有更多旅客會想體驗文化藝術、大自然等行程。