城大調查：港人對物價仍最欠信心

香港消費者信心整體指數錄得88.8，對物價水平的信心最欠缺。（中通社）

2023年第二季度兩岸及港澳消費者信心指數結果8日上午發布。香港 消費者信心整體指數錄得88.8，較上一季度下降6.3%，與去年同期相比則大幅上升52.8%。香港第二季度的就業 狀況、經濟發展和生活消費狀況分指數均在分界線100分左右，反映受訪者對這三個範疇的信心屬中性。在消費者信心分指數中，港人對物價狀況仍最欠缺信心。

文匯報報導，兩岸及港澳消費者信心指數調查和編制由首都經貿大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門 科技大學和台灣輔仁大學共同完成。指數評分範圍為0至200，小於100表示「信心不足」，大於100表示「有信心」。香港城市大學管理科學系以計算機隨機抽樣、電話訪問的形式，共訪問1000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。

在六個消費者信心指數中，港人對生活消費狀況方面的信心分指數為107.5，與去年同期相比大幅上升56%，雖與上一季度相比稍微下降1%，但卻是今季信心最高的分指數。對就業狀況的信心分指數錄得106.4，與上一季度相比顯著下降10.4%。對經濟發展方面的信心分指數為99，與上一季相比顯著下降9.8%。

港人對購買房屋的信心分指數為71.5，與上一季度相比下降9.8%。對投資股票信心分指數為80.7，與上一季相比下降4.6%。港人對物價狀況的信心分指數為67.6，與去年同期相比大幅上升31%，與上一季度相比稍微下降0.6%，不過仍為信心最低的分指數。物價狀況分指數的絕對數值偏低，連續三個季度是信心最低的分指數，反映消費者對香港的物價狀況仍然欠缺信心。

城大管理科學系副教授、統計諮詢中心主任曹國輝表示，香港消費者信心整體指數結果與上個季度相比下降，這是因為消費者對所有範疇的信心均有所下降。其中，以就業狀況分指數下降幅度最大，為10.4%；生活消費狀況成為港人最有信心的範疇，而物價狀況仍為信心最低的分指數。從絕對數值上看，今季結果反映香港消費者對經濟發展、就業狀況和生活消費狀況的信心僅屬中性，但對其他範疇仍缺乏信心，特別對物價狀況最為擔憂。

兩岸及港澳消費者信心指數其它調查結果顯示，2023年第二季度，內地消費者信心總指數錄得103.3，處於樂觀區間；澳門消費者信心總指數錄得94.33，其中涉就業狀況的分指數升幅最大；台灣消費者信心總指數錄得91.32，與香港一樣，對物價水平的信心最為欠缺。