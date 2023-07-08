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機場掃貨族注意 香港快運閘口行李超額 改每件500元

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港人到日本等地旅遊時，登機入閘後不時會在機場內「掃貨」作最後血拚。國泰航空旗下廉航香港快運（HK Express）8月7日起，更改閘口行李費用安排，由原來手提行李超過7公斤後每公斤收取120港元（約15.3美元），改為每件超出尺寸、數量或重點限制行李收取500港元（約63.8美元）。

香港01報導，快運日前在其網站的行李費用資訊發文，指8月7日起，將更新「閘口行李費用」，旅客可選擇於登機閘口將其手提行李以閘口行李寄艙；而超出尺寸、數量或重量限制的手提行李，以及隨身物品亦視為閘口行李需要寄艙，每件收費500港元。

快運指出，一向設有手提及寄艙行李收費政策，以往當手提行李超出限制（即7公斤）後，該件行李超重寄艙費用為每公斤120港元。新規例將於8月7日生效，當日起改以每件額外行李或袋計算，每件畫一收費500港元。

快運強調，額外行李或袋之大小尺寸亦須符合寄艙行李尺寸準則。據其網站顯示，所有閘口行李必須符合寄艙行李尺寸及其重量不能超過32公斤，剩餘的寄艙行李額不能用於減免行李費用 ，亦不會於登機閘口安排提取已寄艙行李的服務。

換言之，假設一名乘客到登機閘口時，其手提行李達到15公斤，按以往收費安排，其餘8公斤需寄艙並須 支付960港元（約122.6美元）；但新安排下倘該8公斤為一個袋或行李箱，在尺寸合適下只需多支付500港元。

相反，乘客若有超重2公斤的行李需在閘口寄艙，按以往收費安排只需支付240港元（約30.6美元），但新安排下仍需畫一支付每件500港元。

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