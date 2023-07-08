我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

美抵港旅客攜CBD護理用品囚2月 港首宗違例

香港新聞組／香港8日電
一名美國旅客早前入境時，被海關在其行李發現兩支含有大麻二酚（CBD）成分的個人護理用品。（取材自港府新聞處）
一名美國旅客早前入境時，被海關在其行李發現兩支含有大麻二酚（CBD）成分的個人護理用品。（取材自港府新聞處）

一名32歲女遊客3月從美國飛抵香港時，被海關發現行李內藏含有懷疑大麻二酚（CBD）的個人護理用品，亦在一個玻璃瓶內檢獲約2.2克氯胺酮（俗稱K仔），及10支懷疑用作吸食毒品的針筒，違反兩項管有危險藥物罪及一項管有適合於及擬用作注射危險藥物的管筒罪，昨在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，被判處監禁兩個月。

綜合明報、香港01報導，此案是自今年2月1日CBD在港被列為《危險藥物條例》下的危險藥物後，首宗違例者被定罪和判囚的案件。

據報導，案情指出，32歲美籍女子Bui Yvan Nguyen3月29日從美國洛杉磯經舊金山飛抵香港，香港海關替她進行清關時，在行李內搜出兩個於包裝上寫有「CBD」字眼、相信裝有個人護理用品的膠瓶，並檢獲被收藏在一個玻璃瓶內的約2.2克懷疑氯胺酮，以及10支懷疑用作吸食毒品的針筒，遂把該名女子拘捕。

港府化驗所隨後證實該兩支個人護理用品含有共約5克CBD，而另外檢獲的毒品為氯胺酮。

該名入境旅客因違反兩項管有危險藥物罪及一項管有適合於及擬用作注射危險藥物的管筒罪，違反《危險藥物條例》，7日在西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立，合共被判處監禁兩個月。

海關發言人表示，歡迎法庭的裁決，並指本案為CBD自今年2月1日起被列為《危險藥物條例》下的危險藥物後，首宗違例者被定罪和判囚的案件。發言人亦指，是次監禁反映有關罪行的嚴重性，對市民作出清晰明確的警示。

根據《危險藥物條例》，管有危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元（約12.7萬美元）及監禁七年。同時，任何人管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具，即屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁三年。

香港 毒品 大麻

上一則

機場掃貨族注意 香港快運閘口行李超額 改每件500元

下一則

牽手門懲處來了 國企高管雙開、小三被開除

延伸閱讀

肉身擋油輪進港 瑞典環保少女童貝里遭起訴 恐要坐牢

肉身擋油輪進港 瑞典環保少女童貝里遭起訴 恐要坐牢
湯家驊：國安罪行嚴重 不排除疑犯被友好國家移送回港

湯家驊：國安罪行嚴重 不排除疑犯被友好國家移送回港
最高法院：傳騷擾簡訊遭定罪科州男子應受言論自由保障

最高法院：傳騷擾簡訊遭定罪科州男子應受言論自由保障
黎智英兒籲英政府 將黎案列政治優先

黎智英兒籲英政府 將黎案列政治優先

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別
這個早期失智症狀 最容易被忽視

這個早期失智症狀 最容易被忽視
百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…

百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…