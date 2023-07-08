美抵港旅客攜CBD護理用品囚2月 港首宗違例

一名美國旅客早前入境時，被海關在其行李發現兩支含有大麻二酚（CBD）成分的個人護理用品。（取材自港府新聞處）

一名32歲女遊客3月從美國飛抵香港 時，被海關發現行李內藏含有懷疑大麻 二酚（CBD）的個人護理用品，亦在一個玻璃瓶內檢獲約2.2克氯胺酮（俗稱K仔），及10支懷疑用作吸食毒品 的針筒，違反兩項管有危險藥物罪及一項管有適合於及擬用作注射危險藥物的管筒罪，昨在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，被判處監禁兩個月。

綜合明報、香港01報導，此案是自今年2月1日CBD在港被列為《危險藥物條例》下的危險藥物後，首宗違例者被定罪和判囚的案件。

據報導，案情指出，32歲美籍女子Bui Yvan Nguyen3月29日從美國洛杉磯經舊金山飛抵香港，香港海關替她進行清關時，在行李內搜出兩個於包裝上寫有「CBD」字眼、相信裝有個人護理用品的膠瓶，並檢獲被收藏在一個玻璃瓶內的約2.2克懷疑氯胺酮，以及10支懷疑用作吸食毒品的針筒，遂把該名女子拘捕。

港府化驗所隨後證實該兩支個人護理用品含有共約5克CBD，而另外檢獲的毒品為氯胺酮。

該名入境旅客因違反兩項管有危險藥物罪及一項管有適合於及擬用作注射危險藥物的管筒罪，違反《危險藥物條例》，7日在西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立，合共被判處監禁兩個月。

海關發言人表示，歡迎法庭的裁決，並指本案為CBD自今年2月1日起被列為《危險藥物條例》下的危險藥物後，首宗違例者被定罪和判囚的案件。發言人亦指，是次監禁反映有關罪行的嚴重性，對市民作出清晰明確的警示。

根據《危險藥物條例》，管有危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元（約12.7萬美元）及監禁七年。同時，任何人管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具，即屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁三年。