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福島食品在港滯銷 低於市價3成也沒人買

香港新聞組／香港7日電
日本政府擬最快在8月，會把福島第一核電站經處理汙水排入大海.。（路透）
日本政府擬最快在8月，會把福島第一核電站經處理汙水排入大海.。（路透）

日本政府擬最快下月將福島第一核電站經處理污水排入大海，國際原子能機構（IAEA）4日宣布，日本政府的排放計畫符合該機構的安全標準，但多國包括香港則表達強烈憂慮。

香港01報導，在日本工作的港人Iris接受商台《在晴朗的一天出發》表示，留意到有朋友關注及轉載相關新聞，但身在東京等都市的日本人對事件未有太大反彈，亦無特別避諱，如常前往鄰近福島附近的茨城縣等縣市，但超市內的福島農作物及海產雖然低於市價3成，但大部分均有滯銷情況。

她又提到，政府著力強調排放計畫的科學性安撫民眾，傳媒亦集中報導日本與其他國家就核廢排污的爭議，故未有引起廣泛輿論。

Iris表示，福島核災發生後，她感覺到港人或被此牽動情緒，於事故首年後較關注，「但之後大家都健忘，都繼續照嚟旅行，大家都照食日本嘢。」

她提到，自己及日本人均無特別避諱，亦會照常前往鄰近福島附近的茨城縣等縣市，不過，於超市中售賣的福島農作物、米及魚產等，售價一般會較同類產品便宜3至4成，以日本番茄為例，300日圓（約2.09美元）一般可購4個，但若產自福島，則可購買10個，「但放好耐都無人買。」

Iris續說，身處東京等都市的日本人普遍對政府排放核廢水未有太大反彈，且政府亦強調其處理手法的安全性，以及著力安撫民眾，大部分人相信排污後，不會對周邊漁業帶來太大影響，傳媒亦集中於報導日本與其他國家就核廢排污的爭論，故未有引起廣泛輿論。

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