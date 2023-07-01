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港7大商會罕見表態挺港府施政 霍震霆獲大紫荊勳章

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港回歸26周年前夕，香港7大本地商會昨天罕見共同表態支持港府施政，包括配合港府的房屋政策，並履行企業對社會的責任。此外，港府公布授勳單名，今年共有403人獲行政長官頒授勳銜及嘉獎，其中經民聯立法會議員林健鋒、港協暨奧委會會長霍震霆等5人獲頒大紫荊勳章，10人獲金紫荊星章，28人獲銀紫荊星章，41獲銅紫荊星章。

綜合港媒報導，7大商會昨天舉辦「香港工商界助力改善民生座談會」，並宣讀倡議書，內容包括呼籲工商界積極動用一切資源，全力配合港府的土地房屋政策，為社會提供更多房屋供應。

他們又呼籲業界積極透過捐助和參與，舉辦教育、醫療、安老、扶貧、培訓和青年服務等不同類型的慈善公益，鼓勵業界積極關懷社區，履行企業的社會責任。

中華總商會會長蔡冠深宣讀倡議書時指出，國家主席習近平去年發表「七一」講話，明確提出「切實排解民生憂難」的要求。

據報導，約40名商會及企業代表出席了座談會，這些企業包括香港李嘉誠家族的長江實業集團，以及恒基兆業、新鴻基地產、新世界發展、合和集團、嘉華集團、嘉里集團、信德集團等富豪家族公司。

共同發表倡議書的7個本地商會是香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港總商會、香港工業總會、香港地產建設商會、香港中國企業協會及香港中華出入口商會。

此外，港府昨公布授勳單名，今年共有403人獲行政長官頒授勳銜及嘉獎。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒獲頒大紫荊勳章。港協暨奧委會會長霍震霆亦獲頒大紫荊勳章。工聯會榮譽會長林淑儀同樣獲頒大紫荊勳章。另外兩名獲頒大紫荊勳章的分別是理工大學榮休校長潘宗光及香港福建社團聯會榮譽顧問施子清。

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