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全港最老甜品店 168年「源記」停業逾1年清拆

香港新聞組／香港27日電
有168年歷史的西環正街「源記甜品專家」是全港最老甜品店，停業一年多後將正式結業。（取材自Instagram）
有168年歷史的西環正街「源記甜品專家」是全港最老甜品店，停業一年多後將正式結業。（取材自Instagram）

屹立西環正街168年歷史的全港最老甜品店「源記甜品專家」，在停業超過一年後昨天正式清拆結業。不少街坊都來拍照留念。與源記老闆相熟的香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，疫情令源記生意大幅下跌，慨嘆結業可惜。昨天枱櫈已被清走，部分牆身也遭拆除。

源記開業於1855年，迄今經歷四代。最初於荷李活道經營，後搬到皇后大道西，戰後搬至正街現址。馳名的「桑寄生蓮子雙蛋茶」例必用雙龍碗加銻托奉上；其餘則用紅、黃萬壽無疆碗盛載。前特首曾蔭權、美國前駐港澳總領事夏千福等名人亦曾光顧。

源記甜品的蓮子合桃露加湯圓。（取材自Instagram）
源記甜品的蓮子合桃露加湯圓。（取材自Instagram）

明報報導，居於附近的李先生稱，光顧了源記數十年，店鋪自去年開始停業時一直只在門外張貼「暫停營業」告示，但從未有結業消息。李先生對結業不感意外，但對失去傳統糖水老店略感惋惜。鄰近店鋪的職員表示，源記一直落下鐵閘，不察覺近期有異樣，僅昨天突然見到清拆工程。

據報導，黃家和同樣是源記熟客，與老闆相熟。他很喜歡吃源記的桑寄生蓮子蛋茶，更讚是「全香港最好的蓮子」。他說，去年停業時已感到好可惜，疫情對源記影響很大，又稱源記老闆經常向他抱怨港府防疫措施太嚴謹。黃家和憶述，過去自己差不多每星期都光顧一次，結業前也見到80歲的老闆在收銀處負責收錢，仍「一眼關七」打點店鋪。

位於西營盤的源記甜品專家，只占街邊一個鋪位，相比蓮香樓和珍寶海鮮舫的規模，算是一間小店。這間糖水鋪除了見證香港歷史，亦盛載著老顧客的美好回憶。張太稱，她喜歡吃傳統甜品，丈夫會特意帶她到源記甜品，感慨傳統甜品店「執一間少一間」。

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