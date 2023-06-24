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黎智英兒發聲 呼籲英政府將黎智英案列政治優先事項

記者陳宥菘／即時報導
壹傳媒創辦人黎智英兒子近日呼籲英國政府將黎智英案件列為政治優先事項。黎智英國安案預計今年9月開審。（路透資料照片）
壹傳媒創辦人黎智英兒子近日呼籲英國政府將黎智英案件列為政治優先事項。黎智英國安案預計今年9月開審。（路透資料照片）

壹傳媒創辦人黎智英目前正在香港遭監禁，且被以涉嫌違反「香港國安法」等罪起訴。其兒子黎崇恩近日接受法新社專訪時表示，呼籲英國政府將黎智英案件列為政治優先事項，「因為自由世界的每一個人都認為（港府監禁黎智英）是不可接受的」。

據聯合早報報導，黎崇恩指出，英國政府在與北京和香港政府打交道時，應把黎智英的案件列為政治優先事項，並稱「只要黎智英還被關在監獄裡，（英國與北京、港府打交道時）就不可能像往常一樣」。

黎崇恩解釋，「我不是要求人們把我的父親從監獄裡救出來還是什麼，我要求的是英國就我父親的案件發表意見，向香港施加壓力，因為自由世界的每一個人都認為（港府監禁黎智英）是不可接受的」。

黎崇恩強調，在任何法律體系下，黎智英都是無罪的。歸根結底，這是關乎一個人為了自由這種無形之物，放棄了他為之奮鬥的一切，以及他為之奮鬥的所有有形的東西。

黎崇恩還稱，港府正在利用「普通法」為其政治行動辯護，「港府現在做的是把英國（奠定下來）的法律體系當作一個『道德洗衣店』」。

黎崇恩更譴責了英國政府對公民，包括對他的父親的保護有所欠缺，黎崇恩說，「如果他們（英國政府）無法保證英國公民在他們有業務來往的地方得到保護，那持有英國護照的意義何在？」

具有香港籍和英國國籍的黎智英自2020年8月起先後因為涉嫌違反「國安法」、欺詐和非法集會等罪名被香港警方逮捕，並因部分罪名成立而被判處監禁入獄。另目前還被港府以「國安法」中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」與「發佈煽動刊物」罪起訴。案件已延至今年9月25日開審，預計審訊需時83天。若被定罪，黎智英恐將在監獄中度過餘生。

黎智英 香港 監獄

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