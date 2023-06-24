黎智英兒發聲 呼籲英政府將黎智英案列政治優先事項
壹傳媒創辦人黎智英目前正在香港遭監禁，且被以涉嫌違反「香港國安法」等罪起訴。其兒子黎崇恩近日接受法新社專訪時表示，呼籲英國政府將黎智英案件列為政治優先事項，「因為自由世界的每一個人都認為（港府監禁黎智英）是不可接受的」。
據聯合早報報導，黎崇恩指出，英國政府在與北京和香港政府打交道時，應把黎智英的案件列為政治優先事項，並稱「只要黎智英還被關在監獄裡，（英國與北京、港府打交道時）就不可能像往常一樣」。
黎崇恩解釋，「我不是要求人們把我的父親從監獄裡救出來還是什麼，我要求的是英國就我父親的案件發表意見，向香港施加壓力，因為自由世界的每一個人都認為（港府監禁黎智英）是不可接受的」。
黎崇恩強調，在任何法律體系下，黎智英都是無罪的。歸根結底，這是關乎一個人為了自由這種無形之物，放棄了他為之奮鬥的一切，以及他為之奮鬥的所有有形的東西。
黎崇恩還稱，港府正在利用「普通法」為其政治行動辯護，「港府現在做的是把英國（奠定下來）的法律體系當作一個『道德洗衣店』」。
黎崇恩更譴責了英國政府對公民，包括對他的父親的保護有所欠缺，黎崇恩說，「如果他們（英國政府）無法保證英國公民在他們有業務來往的地方得到保護，那持有英國護照的意義何在？」
具有香港籍和英國國籍的黎智英自2020年8月起先後因為涉嫌違反「國安法」、欺詐和非法集會等罪名被香港警方逮捕，並因部分罪名成立而被判處監禁入獄。另目前還被港府以「國安法」中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」與「發佈煽動刊物」罪起訴。案件已延至今年9月25日開審，預計審訊需時83天。若被定罪，黎智英恐將在監獄中度過餘生。
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