外來人才買樓退稅 港稅務局6.30起接受申請

香港稅務局將於6月30日起，接受外來人才的印花稅退稅申請。（中新社）

外來人才如果在香港 買樓，立法會21日三讀通過《2023年印花稅（修訂）（第2號）條例草案》，為物業的買家印花稅和新住宅印花稅制度下引入退稅 機制（擬議退稅機制）；凡根據指定輸入人才計畫來港的人士，如在2022年10月19日或之後在港購置住宅物業，並在其後成為香港永久性居民，便符合資格申請退稅。修訂條例將於6月30日刊憲，稅務局隨即會接受外來人才的退稅申請。

文匯報報導，在退稅機制下，憑藉指定輸入人才計畫來港的合資格外來人才，如在2022年10月19日（即2022年《施政報告》公布當日）或之後在香港購置住宅物業，並在其後成為香港永久性居民，便可就其已購入的一個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅和新住宅印花稅，前提是在購置該物業時，該物業是申請人唯一持有的住宅物業（更換物業的情況除外），而申請人在申請退稅當日仍然持有該住宅物業。申請人仍須繳交按第二標準稅率（即適用於首次置業的香港永久性居民的稅率）計算的從價印花稅。

香港政府對此條例草案獲得通過表示歡迎。政務司副司長卓永興表示，退稅安排令合資格外來人才的整體印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊，為有能力及有意置業的外來人才減低置業成本。相信有關措施會有助提高他們在香港置業和長遠定居的意欲，為香港注入發展動能。