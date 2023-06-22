我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

外來人才買樓退稅 港稅務局6.30起接受申請

香港新聞組／香港22日電
香港稅務局將於6月30日起，接受外來人才的印花稅退稅申請。（中新社）
香港稅務局將於6月30日起，接受外來人才的印花稅退稅申請。（中新社）

外來人才如果在香港買樓，立法會21日三讀通過《2023年印花稅（修訂）（第2號）條例草案》，為物業的買家印花稅和新住宅印花稅制度下引入退稅機制（擬議退稅機制）；凡根據指定輸入人才計畫來港的人士，如在2022年10月19日或之後在港購置住宅物業，並在其後成為香港永久性居民，便符合資格申請退稅。修訂條例將於6月30日刊憲，稅務局隨即會接受外來人才的退稅申請。

文匯報報導，在退稅機制下，憑藉指定輸入人才計畫來港的合資格外來人才，如在2022年10月19日（即2022年《施政報告》公布當日）或之後在香港購置住宅物業，並在其後成為香港永久性居民，便可就其已購入的一個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅和新住宅印花稅，前提是在購置該物業時，該物業是申請人唯一持有的住宅物業（更換物業的情況除外），而申請人在申請退稅當日仍然持有該住宅物業。申請人仍須繳交按第二標準稅率（即適用於首次置業的香港永久性居民的稅率）計算的從價印花稅。

香港政府對此條例草案獲得通過表示歡迎。政務司副司長卓永興表示，退稅安排令合資格外來人才的整體印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊，為有能力及有意置業的外來人才減低置業成本。相信有關措施會有助提高他們在香港置業和長遠定居的意欲，為香港注入發展動能。

香港 退稅

上一則

天文台為熱帶氣旋徵名 要求有這些 須具香港特色

下一則

拋下天橋母認殺嬰 港法官稱悲劇 擬判處感化

延伸閱讀

香港波神曬雙峰辣照 網讚眼睛冰淇淋

香港波神曬雙峰辣照 網讚眼睛冰淇淋
全球競爭力 港排第7 落後星、台 港府歸咎這個因素

全球競爭力 港排第7 落後星、台 港府歸咎這個因素
棕櫚泉出租物業 獲評最佳度假屋

棕櫚泉出租物業 獲評最佳度假屋
申請期限將至 加州2019年度1.4億退稅款待領

申請期限將至 加州2019年度1.4億退稅款待領

熱門新聞

外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費