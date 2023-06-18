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調查：香港85%上班族過勞 倡設下班「離線權」

香港新聞組╱香港18日電
問卷調查顯示，香港八成半打工仔出現過勞症狀，7.3%人每周工作70小時。 (中通社資料照片)
問卷調查顯示，香港八成半打工仔出現過勞症狀，7.3%人每周工作70小時。 (中通社資料照片)

工時長、壓力大的問題在香港普遍存在，工聯會昨日公布打工仔問卷調查顯示，85%受訪者出現過勞症狀，逾半受訪者的雇傭合約訂明每周工作45小時或以上，更有7.3%受訪者的合約訂明每周工作70小時以上，這還不包括加班時間。

大公報報導，有打工仔直言，自己曾連續兩周每日工作達16、17個小時，身心壓力巨大。工聯會促請港府盡快將「過勞死」立法納入保障範圍，以及研究下班後「離線權」，保障雇員享受真正假期。

工聯會6月1日至10日進行問卷調查，收到748份有效問卷，全職工作的受訪者占近八成，比例最多的行業為旅遊酒店業（17%）、餐飲業（14.6%）、零售批發業（13.5%）及交通運輸業（11.2%）。逾半數受訪者每周工作多於45小時，更有7.3%受訪者每周工作70小時以上。而根據國際勞工組織建議，每周工作時數應為40小時；如每周工時逾48小時，則是「過長」。

調查結果顯示，近70%受訪者表示需要加班，超過10%人平均每周加班11小時以上，約3.3%受訪者每周加班16至20小時，約3.1%受訪者每周加班21小時以上。逾40%受訪者表示，雇主對超時工作沒有任何補償。約65%的受訪者則指出，每周下班後仍需回覆上司的短訊或處理工作，即使在加班工作之後，仍有超過10%受訪者每周需花費2小時以上工作。

調查並發現，85%受訪者有過勞症狀，超過20%人更出現5項症狀以上。而常見的過勞症狀包括長時間感覺疲憊，記憶力與專注力下降等。

國際勞工組織指出，一日工作8小時的情況下，若一個月加班65小時，會提高引發腦部或心臟疾病的機率。工聯職安健協會副主席葉偉明指出，許多工友均有中央肥胖問題，加上工時長及工作壓力等因素，更易引發疾病。

香港法例現時未有為過勞作定義，雇員若因工作過勞猝死，也難獲法定賠償，工聯會立法會議員郭偉强呼籲港府就過勞進行研究及定義，參考日本、台灣等地區，盡快就「過勞死」立法納入保障範圍。

香港 勞工 肥胖

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