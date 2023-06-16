港獨歌「願榮光」 蘋果、Spotify、臉書…提前下架

港媒報導，香港反送中運動歌曲「願榮光歸香港」已從蘋果旗下的音樂平台下架。（取材自Unsplash）

香港 律政司上周向高等法院申請禁制播放「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong），高院預定於7月21日審理，在禁制令未生效前，截至14日晚9時半，這首歌的絕大多數版本已提前從蘋果旗下的音樂平台「Apple Music」及「iTunes」下架，僅餘台灣董事長樂團的台語版及一首改編演奏曲。

美國華爾街日報報導，港府壓制異見的目標，正從個人轉向網路平台。美國科技巨頭為避免違反「港區國安法」，逐步將香港用戶拒之門外，谷歌 、OpenAI及微軟限制香港用戶的訪問權限。

綜合港媒報導，其他音樂平台Spotify、KKBox、YouTube Music、Facebook及Instagram的影音工具Reels等也無法播放。不過，影片平台YouTube仍可搜尋相關歌曲及播放。

香港律政司5日向高等法院提出訴狀，原告為律政司司長；被告為從事相關禁制行為的任何人。原告申請禁制令及臨時禁制令，禁止被告在網，路媒體或平台上，以廣播、表演、印刷、出版、出售、分發、展示或複製「願榮光歸香港」，無論是其旋律、歌詞或與歌曲相似的改編本。

對於歌曲遭下架，「願榮光歸香港」原創團隊Dgx在臉書簡短回應稱：「正在處理一些和串流平台無關的技術問題，很抱歉帶來暫時性的影響。謝謝每一位聽眾。」

有分析指，由於屢次發生香港隊參加國際體育賽事時，主辦單位將「願榮光歸香港」當成香港國歌播放，港府要求Google更改「香港國歌」的搜尋結果又遭拒絕，因此律政司向法院申請針對「願榮光歸香港」的禁制令，特別提及YouTube有32則相關影片，就是希望讓這首歌消失在網路平台。

報導指出，這是美國科技公司因網路平台上的政治敏感內容，在香港面臨首次重大法律挑戰。

美國華爾街日報引述專家稱，港府向法庭申請禁止傳播歌曲「願榮光歸香港」，如果獲得法庭批准，就「相當於打開了針對美國科技巨頭採取法律行動的閘門。」專家表示，谷歌可能會被迫遵守香港法院的命令，這將使其內容控制變得複雜化。因為若谷歌遵守該命令，恐怕會惹惱美國議員，指責谷歌屈從於審查要求。他稱，「這次是關於這首歌，下次可能是其它內容。」