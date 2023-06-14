集團利用航空旅客洗黑錢逾7億 23港男被捕

利用航空旅客運送現金的洗黑錢集團遭海關瓦解，涉案金額總共超過7億港元。（取材自香港電台）

香港 海關瓦解利用航空旅客運送大量現金以洗黑錢的一個集團，涉案金額超過7億港元（約8930萬美元），23名本地男子涉嫌串謀洗黑錢被捕，包括2名洗黑錢集團主腦，全部人正保釋候查，不排除有更多人被捕。

香港電台報導，海關發現在今年1月至5月，相繼有本地人士由土耳其 抵港時，向海關申報帶同巨額美元入境。最高峰時曾於1個月內，帶同巨額美元入境22次，通常2人同行，攜帶極少行李。

他們報稱代表兩間從事珠寶貿易等的土耳其公司，將有關款項帶回香港，但不清楚細節，亦交代不到有關公司負責人身份，又指抵港後會有人通知交收現金。海關認為情況不尋常，展開調查，發現犯案集團分工仔細，當款項運抵本港後，再由其他人運送到尖沙咀一個商業單位。海關調查顯示涉及懷疑本地空殼公司，無實質業務，報稱從事摩托車配件、家庭用品等業務，並無珠寶業務，亦沒有證據顯示與土耳其的公司有關。

今次是海關歷來涉及航空旅客協助清洗黑錢案件中，涉案金額最高。海關在上月25日展開拘捕行動，被捕人士年齡介乎25至47歲，分別報稱無業、文員、保險 經紀等，酬勞由數千至數萬元不等。海關已聯絡海外執法機構及國際情報組織，要求土耳其當局提供有關當地公司的資料。