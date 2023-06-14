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港肺癌連2年高發 女首多於男

香港新聞組／香港14日電
肺癌連2年為香港最常見癌症，癌症事務統籌委員會與相關政府部門和機構討論應對相關措施。（取材自港府新聞處）
肺癌連2年為香港最常見癌症，癌症事務統籌委員會與相關政府部門和機構討論應對相關措施。（取材自港府新聞處）

肺癌已連續第2年為香港最常見癌症，醫務衞生局局長盧寵茂12日主持癌症事務統籌委員會第18次會議，委員會審核2020年以全港人口為基準的癌症數據，並檢視和討論香港各項癌症防控措施的進度。

香港電台報導，香港2020錄得3萬4000多宗確診患癌新症，男性占1萬6000多宗，女性占1萬7000多宗，香港女性患癌數字為有紀錄以來首度超越男性。

多種癌症的分期存活率顯示，病人如能及早發現癌症並盡快接受治療，存活率會越高。香港大部分早期癌症患者的5年相對存活率達90%或以上，個別癌症如乳腺癌、前列腺癌、甲狀腺癌等的有關數字甚至接近100%，意味早期癌症患者存活超過5年的比率，與一般人近乎無異。

在癌症預防及篩查方面，衛生署2020年全面推行大腸癌篩查計畫，資助50至75歲、沒有大腸癌症狀的香港居民接受篩查。截至去年12月，超過35萬4000名合資格人士參加篩查計畫，當中約2萬7000人確診大腸腺瘤及約2400人確診大腸癌。在大腸癌篩查計畫下篩查出確診的個案中，約57%屬大腸癌第二期或以下的較早期階段。

衛生署為期2年的乳癌篩查先導計畫已於2021年下半年推出，為合資格婦女在3間婦女健康中心及18間長者健康中心提供乳癌篩查。政府現正籌備下階段的乳癌篩查工作，並會適時公布詳情。

在治療方面，醫管局按臨床需要引進嶄新的醫療科技和設備。當局亦透過既定機制定期評估及擴大藥物名冊和安全網的資助範圍，以強化癌症治療服務。

癌症 香港

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