﻿香港二手樓無起色 屯門新盤5小時搶光188伙

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 新盤於淡市再報捷，獨家上陣的新地旗下屯門NOVO LAND 2A期打響6月頭炮，昨日首輪以價單形式推出188伙，結果不負眾望，發展商表示，5小時極速搶清。資料顯示，這是今年以價單形式推出的12個新盤中，第6個即日清項目，新地更包辦其中4席。展望本月，業界預計，一手成交料達千宗，二手樓價恐回落1%至2%。

大公報報導，NOVO LAND 2A期賣前共收5315票，相對昨日發售的188個單位，超額認購逾27倍。發展商大致分兩組揀樓，B組第一節安排頭50號A至C籌到場揀樓，於11時開始報到，準買家絡繹不絕，保守估計最少300人到場，人龍於兩層之間打蛇餅，非常熱鬧。其後的B2組，於12時開始報到，但不少心急準買家提早到場，聚集一旁等候。扣除A組已獲認購的27伙，即尚餘可揀選單位161伙，約於下午近3時已全數一件不留，整批188伙閃電於5小時搶清，延續項目之前推售共4期每輪近鋪鋪清的氣勢。

翻查資料，今年至今共有13個新盤推出，其中12個以價單形式發售，計及NOVO LAND 2A期昨日銷情，期內有6個項目均即日搶清。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤188伙全數獲認購，該行最大手客戶斥約1340萬元（港幣，下同，約170.9萬美元）購入兩伙兩房戶。客源分布方面，一半為之前期數的向隅客。新界客占七成，九龍港島分別占兩成及一成。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，NOVO LAND早前開賣的期數交樓質素理想，帶動是次投資 客比例上升至三成。

整體市況方面，陳永傑表示，本月首9天，一手僅錄約75宗成交，表現差強人意。幸而豪宅市場不受影響，近日一手豪宅成交漸見增多，預計本月下旬成交會進一步轉旺，料6月一手成交可達1000宗。

布少明亦認為，受加息陰霾影響，市場觀望氣氛濃厚，預期6月仍由一手主導，若洪水 橋新盤可趕及於本月開售，一手成交量預期可增至1500宗水平；二手市場則繼續受壓，預期回落至2400宗水平，樓價亦會因而降1%至2%。