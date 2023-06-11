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港再現「扁皮鴨」 難抵烈日曝曬 主辦方放氣避免風險

香港新聞組／香港11日電
時隔十年，「黃色小鴨」再度於香港展出，但不到半天時間，其中一隻就漏氣平癱在海面上，只剩「一張皮」，不過還是有大批市民前來打卡。（中通社）
時隔十年，「黃色小鴨」再度於香港展出，但不到半天時間，其中一隻就漏氣平癱在海面上，只剩「一張皮」，不過還是有大批市民前來打卡。（中通社）

荷蘭藝術家霍夫曼創作的黃色巨型橡皮鴨闊別香港10年，昨日正式成雙暢遊維港與粉絲們見面。大批市民頂著炎熱天氣到場「追鴨」打卡，豈料展出半天，其中一隻黃鴨疑難耐熱浪，氣壓上升使「鴨皮」繃緊，主辦方檢查後決定「放氣」，以免出現潛在風險。

這不是橡皮鴨第一次發生漏氣事故，2013年在維多利亞港展出期間，主辦方發現連接大黃鴨與浮床之間的繩索損毀，因此暫停展覽以進行修復和加固，當時黃鴨也曾被「放氣」，在維港海面變成一片「鴨皮」。

綜合文匯報、明報報導，不少粉絲親睹肥嘟嘟的巨鴨變「扁鴨」，「鴨皮」漂浮海面，另一黃鴨則形單隻影。有市民錯過「雙鴨」嘆失望，但打卡人流未減，由下午至傍晚，添馬公園海濱及觀景台人頭湧湧，有人笑稱一隻「洩氣」也搞笑有趣。主辦方表示， 被「放氣」的黃鴨已運回船廠維修，復出暫無期。

兩隻18米高的橡皮黃鴨昨在添馬公園及中西區海濱長廊一帶暢泳，正式與香港市民見面。雖然上午有幾陣驟雨，但無阻市民的「追鴨」熱情。不少家長帶同子女到場打卡，有十年前曾與黃鴨「邂逅」的市民表示，「上次在港展出一個月，今次只有兩星期，所以把握機會第一時間來影相。」

胖胖的黃鴨可愛又得意，令人療癒。有圍觀的市民表示：「近年香港接連發生社會事件及疫情，社會氣氛不好，但看到它們，開心了好多。」為留住黃鴨的倩影，市民出盡法寶，找最佳角度捕捉橡皮鴨的身影，並帶備不同道具與黃鴨合照。

時隔十年，「黃色小鴨」再度於香港展出，但不到半天時間，其中一隻就漏氣平癱在海面上...
時隔十年，「黃色小鴨」再度於香港展出，但不到半天時間，其中一隻就漏氣平癱在海面上，只剩「一張皮」，不過還是有大批市民前來打卡。（中通社）

不過，昨日下午1時50分左右，在「嘭」一聲巨響後，其中一隻黃鴨開始慢慢漏氣，數秒後只剩「鴨皮」漂浮於海面上，圍觀者紛紛跑到岸邊了解情況。 有市民說：「突然聽到一聲巨響，隨即見到橡皮鴨緩緩洩氣倒下。」也有市民表示，「慶幸」在橡皮鴨「放氣」前拍照。

也有不少市民因此而與「雙鴨」「緣慳一面」。有帶同子女到中環海濱觀賞兩隻黃鴨的父母表示「來遲一步！雖然可惜，但還剩一隻黃鴨，都好開心。」有市民在黃鴨放氣後繼續興奮打卡，和「一巨一扁」兩隻黃鴨合照，留下這次「突發事件」的記憶。

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