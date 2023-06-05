港特首政策組專家：引入內地電視頻道 讓市民了解國情

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特區政府5月30日宣布成立56人特首政策組專家組，多名專家組成員4日出席電台節目，圍繞香港應如何發展發表看法。前港區全國人大代表劉佩瓊更呼籲，傳媒可協助政府加強國民教育 。她建議港府引入更多內地電視台頻道，市民可免費收看，以更了解國情。

大公報報導，有成員建議政府推動人才雙向走動，以及引入更多內地電視台頻道，加強市民對國家的認同感、使命感；有成員表示，香港樹立愛國意識，但同時也不能忽略「一國兩制」特色。

港區全國人大代表、自由黨副主席陳曉峰表示，政府需要解決結構性問題，希望可以訂立中長期的發展目標。他還指出，國家安全十分重要，主權、安全、發展利益互相有影響。

前港區全國人大代表劉佩瓊表示，現時香港的時局和身份地位與回歸前已大不相同。當前國家發展迅速，她呼籲香港年輕人要了解國情、融入國家發展，而政府應加強培養教育班子，特別是歷史等反映國家發展的學科，傳媒亦可協助政府加強國民教育。她建議政府引入更多內地電視台頻道，市民可免費收看，從而了解國家軍事、教育、藝術等不同範疇的發展。

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊表示，近年來香港出現愛國潮，這是應該的，社會亦開始強調愛國意識，但他認為愛國的同時也不能忽略「一國兩制」特色。他強調，國家需要「一國兩制」的香港，要繼續實行普通法和保持自由開放多元的社會，而這些特色和愛國並無衝突。

珠海學院一帶一路 研究所所長陳文鴻認為，香港在國際定位方面仍未清晰，應就全球變化而重新定位。他說，中美關係出現變化，會牽連香港整體經濟，香港不能繼續「食老本」；中央對港不少要求，特區政府仍未達到，例如需積極參與國家發展大局，包括在「一帶一路」戰略上尋找定位及方向。

幾位特首政策組專家組成員認為，香港最急切需要討論的是人口政策。

研究策略專家組成員、選委界立法會議員周文港指出，人口政策問題直接影響經濟及發展動力，以及教育的長遠政策。他說，雖然政府推出「高才通計畫」，但對於補充人力資源仍遠遠不足，呼籲大學引入更多外來學生。周文港不認同引入更多外來學生會引起爭資源情況，「外來學生均屬自費，獎學金亦不是以公帑頒發，反而引入更多年輕人來港就讀，長遠有利香港經濟發展，既可彌補香港人力資源之餘，同時可讓學生發揮各自所長。」

社會發展專家組成員、傑出青年協會主席陳建強認為，香港人口老化問題嚴重，人口政策急需討論，同時急切需要就社會價值觀定出方向。