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買書、點燈、刊廣告…港人悄悄紀念六四

香港新聞組╱香港4日電
香港獨立書店「留下書舍」陳列六四相關書籍，圖為「5月35日」。(路透)
香港獨立書店「留下書舍」陳列六四相關書籍，圖為「5月35日」。(路透)

今天是六四事件34周年，香港官方高調部署數千警力戒備，在敏感地點高姿態巡邏；雖然檯面上不讓人悼念，但有港人運用買書、點燈、刊登廣告，私下還是悄悄在紀念；世界其他地區包括倫敦、紐約、柏林和台北等30多個城市與地點，也接力點亮蠟燭來紀念六四。

綜合媒體報導，自1989年北京六四事件後，香港曾持續30年在維多利亞公園舉行燭光晚會等悼念六四的活動。到今年為止，已連續四年沒有團體申辦六四悼念活動，同時也沒有人申請六四遊行。在國安法的陰影下，一些香港人正以私人的方式來紀念30多年前發生在北京的慘案。

美聯社報導，一名邱姓年輕公務員表示，圖書館撤下六四相關書籍時，她感覺自己必須購買一本題為「5月35日」的新書，以隱晦地紀念六四。她說，今年6月4日她會讀一本有關六四的書籍，或者看一部相關紀錄片，並對這段歷史進行一些思考。

還有一些小型商鋪宣布會在6月4日當天贈送LED電子蠟燭。不過這一宣布引起了當局的注意，部分商鋪披露，已有多個政府部門上門檢查。

德國之聲中文網報導，香港評論家劉銳紹注意到，有些企業通過刊登廣告來隱晦地慶祝一份報紙64歲生日，並祝其順利邁向65歲。他說，六四話題已經變成了禁忌。

以往積極悼念六四，提醒港人「毋忘六四」的社民連今年沒舉辦任何六四公開活動，副主席周嘉發對美國之音表示，今晚，他將以自己的方式默默悼念，望能溫故知新：「我會去看更多關資料，關心那些經歷六四的人們是怎樣活過來的呢？犧牲了那麼多的同時又得到了什麼？」

由於香港政治環境嚴峻，如今紀念六四的主場已轉移到海外。旅居英國的港人列明慧曾在2019年參與組織舞台劇「5月35日」在香港首演，她對美聯社表示，雖然該劇已經無法再於香港上演，但是在其他地方保持該劇的生命力，今年就首度移師台灣上演，算是對中國專制的一種抵抗。

列明慧說，「買一本書，聽一首歌，點一盞燈或穿一件襯衫，這不是毫無意義的。因為當你這樣做的時候，你會發現你並不那麼孤獨。」

此外，其他地區包括倫敦、紐約、柏林和台北等30多個城市與地點也接力點亮蠟燭來紀念6 月 4 日周年紀念日。

維園及銅鑼灣崇光百貨附近一帶3日有港人悼念六四，包括帶鮮花(圓圈)、白紙及叫勿忘...
維園及銅鑼灣崇光百貨附近一帶3日有港人悼念六四，包括帶鮮花(圓圈)、白紙及叫勿忘六四口號等，其中四人被捕，另四人被帶返警署。（ 美聯社）

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