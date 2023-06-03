赴深圳注射透明質酸入陰道 45歲婦返港後命危

整容外科醫師預料，陰道內注射透明質酸可以收緊陰道及增加陰道潤滑程度，一般會由專業醫師處理。（Getty Images）

香港 一名45歲過往健康良好的女子，在深圳一處所接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射後出現心悸、氣促和心胸痛，同日送往深圳一所醫院，但同日自行出院。她翌日到香港新界北區醫院急症室求醫，同日被轉送深切治療部接受治療，臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。

香港01報導，衞生署接獲醫院管理局通報正調查個案，呼籲市民不應接受非專業醫護人員提供的治療，在香港以外地區接受注射也須特別謹慎。事主返港後曾到北區醫院急症室求醫。

衞生署表示，該名45歲女子過往健康良好，她於5月30日在深圳一處所接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射，接受注射後不久出現心悸、氣促和心胸痛，同日送往深圳一所醫院及於同日自行出院。

該名女子於5月31日到北區醫院急症室求醫，同日被轉送深切治療部接受治療，臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。衞生署仍調查個案。

整容外科醫生金永強預料，在陰道內注射透明質酸可以收緊陰道及增加陰道潤滑程度，一般會由婦科醫生及整容外科醫生處理。他表示，相關程序風險不算大，而在香港亦不多醫美中心有提供相關治療，「因為需求不大」，估計今次事件是誤將透明質酸注射進血管內。他表示，在進行相關程序時要小心不要一次注射過多透明質酸，另如在多血管的地方可以利用軟管而非尖銳的針作注射。料透明質酸注射進血管內 令身體出現凝血反應

另有婦科醫生同樣估計相關人員誤將透明質酸注射進血管內，令身體出現凝血反應，導致肺栓塞。他表示，陰道是充滿微絲血管及靜脈血管的地方，如要在陰道注射物質，如麻醉藥等，醫生一般會先在插入針管後會「抽一抽」，如沒有血液流出，即可確認相關位置非血管，就可以注射物質。他續指，任何位置注射透明質酸，都有一定風險，呼籲市民在事前需了解詳情及可能出現的併發症 。衞生署提醒應確認醫護人員合資格或已註冊執業

衞生署發言人呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療，包括任何形式的注射。任何人士如在接受注射後感到不適，應立即求醫；市民接受注射前應徵詢專業醫護人員的意見，了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症，作知情的選擇。

發言人又呼籲如必須到香港以外地區接受注射，須特別謹慎，確認人員合資格或已向相關當局註冊執業；若有懷疑應即時拒絕注射，如有不適，盡快向合資格醫護專業人員求診。