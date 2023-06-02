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為期2周 「橡皮鴨二重暢」6•10遊維港

香港新聞組／香港2日電
香港大型海上公共藝術展覽「橡皮鴨二重暢」將於6月10日開始展出，展覽的18款造型於6月1日起散布在18個港鐵車站；圖為金鐘站變成橡皮鴨主題車站。（中新社）
香港大型海上公共藝術展覽「橡皮鴨二重暢」將於6月10日開始展出，展覽的18款造型於6月1日起散布在18個港鐵車站；圖為金鐘站變成橡皮鴨主題車站。（中新社）

巨型黃色「橡皮鴨」2013年在維港展出，時隔十年，黃鴨再次來港，更是成雙成對現身。主辦方AllRightsReserved1日公布巨型橡皮鴨的展覽細則，今次將同時展出一對高達18米的橡皮鴨，組成「橡皮鴨二重暢」，10日起群眾可於中西區海濱長廊（中環段）一睹雙鴨真容。

綜合文匯報、香港01報導，「香港，我們回來了！」 主辦方在官方網站中寫道：「橡皮鴨也很想念香港，今個夏天終於可再次與大家相聚於維多利亞港！ 」這對高18米的橡皮鴨是全球最高的橡皮鴨之一，而成雙成對重臨，象徵好事成雙，讓這老朋友為香港這個城市增添雙倍快樂。維多利亞港即將再度化身巨大浴缸，一對偌大可愛的橡皮鴨與絢麗多彩的維港天際線相映成趣，散發藝術的治癒力量溫暖人心，同時傳遞友愛大同的正面訊息。

香港大型海上公共藝術展覽「橡皮鴨二重暢」將於6月10日開始展出，展覽的18款造型...
香港大型海上公共藝術展覽「橡皮鴨二重暢」將於6月10日開始展出，展覽的18款造型於6月1日起散布在18個港鐵車站；圖為市民在金鐘站內與橡皮鴨自拍。（中新社）

主辦單位黃鴨將於10日啟航，在維多利亞港海面（中西區海濱長廊（中環段），毗鄰添馬公園）展出。主辦單位表示，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。

2013年巨型橡皮鴨曾到訪香港，為大家留下了歡樂的回憶。今年適逢橡皮鴨訪港10周年，All大型海上公共藝術展覽「橡皮鴨二重暢」，獲得香港旅遊發展局支持，橡皮鴨首度與同伴雙雙暢遊維多利亞港，雙鴨會停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段），市民和遊客可沿海岸線免費欣賞。

此外，公眾還可在限定商店內選購喜愛的橡皮鴨周邊商品，讓歡樂陪伴在身邊。

主辦單位同時公布，最接近今次「橡皮鴨二重暢」展覽的港鐵金鐘站，即日起變成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出入口成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等都可有橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等打卡位，而金鐘站E出口6米高的巨型玻璃天窗首次化身成趣緻鴨子臉。

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