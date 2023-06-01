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「五窮月」魔咒應驗 港股重挫8%跑輸全球

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

受美加息及衰退陰霾影響，加上人民幣匯價調整，恒指在5月最後一個交易日跌361點，以18234點收盤，再創去年11月底以來新低。港股「五窮月」魔咒應驗，恒指累跌1660點，跌幅8.3%更跑輸全球主要市場。展望6月份，市場關注美國債務上限問題及聯儲局議息前景，料港股將於月初反彈後再向下，有機會低見15000點，短線投資者可借機沽貨。

大公報報導，港股連續兩個月下挫，昨日開市後恒指一路下滑，最低曾跌至18045點，隨後降幅收窄，全日收報18234點，跌361點；科技指數跌75點，收報3626點。綜合整體5月份，恒指累跌1660點或8.3%，跑輸全球主要市場；科技指數全月跌274點或7%。

回顧5月港股負面因素，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，內地4月經濟數據不及市場預期，加上5月製造業採購經理指數（PMI）表現較差，製造業景氣水平小幅回落，令市場擔憂內地經濟增長動力不足。他分析道，經濟復甦動力低過預期，外加對政策憧憬失望，是帶動股價轉差的原因之一。

除內地經濟景氣度影響外，海外不確定因素亦是拖累港股下行的重要原因。Vantage客席分析師李慧芬指出，自今年3月美聯準會加息後有多家美國銀行倒閉，而在美國約4800間銀行中，已有近半資不抵債，市場擔憂6月加息可能引發銀行業連環爆煲，再加上美國債務上限問題未得解決，令港股受累。

談及後市展望，李慧芬表示，投資者需留意美聯準會是否加息，以及是否暗示息口見頂，並關注內地5月經濟數據。她指出，加息並非市場常態，因此即便6月美聯準會並未上調息口，也不代表是特別好的消息，「只是不會更差」。

受前述因素影響，李慧芬認為，港股在6月將有嚴重跌勢，且可能進一步降至15000點低位，隨後開始逐步回升，建議投資者在15000至16500點附近分段吸納入市。

溫傑則預計，恒指將於6月初反彈500至800點，隨後掉頭向下，料月底恒指位於17700點左右。他認為，短期內港股反彈是正常情況，但不代表跌浪結束，其中伴隨人民幣匯價持續走弱、經濟改善狀況不及市場預期，恒指將在反彈後繼續下挫，總體而言6月前景不算樂觀。

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