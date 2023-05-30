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黎智英申請永久終止聆訊 港高院駁回

香港新聞組╱香港30日電
壹傳媒創辦人黎智英申請終止聆訊，但遭法院否決。圖為黎智英被押解登上囚車。 (中通社資料照片)
壹傳媒創辦人黎智英申請終止聆訊，但遭法院否決。圖為黎智英被押解登上囚車。 (中通社資料照片)

壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法，由國安法指定法官而非陪審團審理。辯方以指定法官任命欠透明度、港府阻止英國御用大律師歐文（Tim Owen）為黎抗辯為由，申請永久終止聆訊，昨被三名指定法官一致駁回。判辭指出，黎委聘歐文抗辯並非絕對權利，即使歐文無法出庭，黎仍可獲公平審訊。判辭強調近期有外國勢力威脅「制裁」法官，不會影響法官遵守司法誓言；若黎不能受審，才是違反公眾利益。

綜合港媒報導，黎智英涉「串謀勾結外國勢力」案，定於今年9月25日，在香港高院原訟庭開審，預計審訊40天。黎智英方先前就此案提出終止聆訊申請，但遭三名法官一致否決。黎智英還分別於2月、4月對香港高院提出上訴，要求法庭宣布全國人大釋法不影響法庭批准他聘用歐文的決定，以及就香港特別行政區維護國家安全委員會（香港特區國安委）和入境處處長有關決定提出司法覆核，也遭香港高等法院全部予以駁回。

判詞指出，黎智英提出的理由，無論個別或整體而言都不成立。考慮到案件的罪行性質及嚴重程度，「沒有證據證明國安委不真誠行事」，以及被告選擇大律師的權利並非絕對的權利。法庭認為，案件應該進行審訊。

判詞又指出，英國御用大律師歐文在香港不具全面執業資格，而被告仍可得到一家律師事務所和由6名大律師組成的團隊提供服務，他們對處理刑事案件都擁有豐富經驗，被告也可以得到公平審訊。

英國政府近日再次發布「香港報告」，對「黎智英案」有不少著墨。不過，領導黎智英國際律師團隊的蓋拉格告訴中央社，近一個多月以來，英國政府在維護香港自由民主方面有倒退疑慮。

黎智英2022年就其國安法案件聘請歐文為其辯護，最初獲得高院批准，其後終審法院維持高院的裁決。但港府窮追猛打，行政長官李家超其後提請全國人大就國安法作出解釋。

大致而言，這次人大釋法意味著，行政長官最終可決定相關案件能否聘請海外律師，但首先由法院方面提出；如果法院沒有提出，國安委就要作出決定。

國安委認為黎智英聘用歐文構成國安風險及有違國安利益，建議入境處拒絕其來港工作簽證申請。

為此，黎智英向高院提出司法覆核，包括宣布人大釋法不影響其聘用歐文為其抗辯的決定，以及要求永久終止其國安法案的聆訊，但都先後遭到高院否決。

黎智英 香港 高院

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