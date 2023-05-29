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香港演唱會再遭封殺 黃耀明：我們都知道理由

香港新聞組╱香港29日電
黃耀明香港演唱會再遭封殺。（圖：Legacy提供）
黃耀明香港演唱會再遭封殺。（圖：Legacy提供）

向來積極參與社會運動的香港歌手黃耀明，原本獲香港會議展覽中心批出場地於8月舉行演唱會，但近日突然收到會展通知取消提供場地。黃耀明表示，「其實我們都知道是甚麼理由。」

中央社報導，黃耀明2019年多次參與「反送中」抗爭，他26日在Instagram發文，表示自2021年12月最後一次在香港伊利沙伯體育館演出後，每月不停申請不同場地演出，但都失敗。

今年1月收到會展的回覆，表示申請演出場地成功，可於8月舉行演唱會，他立即提交訂金，團隊也與會展商討舞台設計等事宜。不料25日卻接獲會展中心「沒有說明理由的信件和退回訂金的支票」。會展沒有解釋突然取消提供場地的原因，只在信中表示「we are not in a position to proceed（我們無法繼續）」。

黃耀明說，這是「非常坦誠和直率的回覆，絕不含糊又非常準確」，又指「其實我們都知道是甚麼理由。」

他繼續說，自己「反而是覺得不好意思，令會展原本批出申請的同事們在這段日子擔驚受怕，相信一定受了很大的壓力吧。」

但他強調，會展的管理層欠香港市民一個公開解釋，「為甚麼一個熱愛香港的市民可以被剝奪為其他香港人演出的權利。希望他們好好說這個故事，讓世界知道這個國際都市辦事有多公正多透明。」

據報導，香港廉政公署2021年拘捕黃耀明及前民主黨成員區諾軒，指兩人在2018年立法會補選向他人提供娛樂，涉嫌舞弊，而所指的「提供娛樂」是黃耀明曾為參選的區諾軒站台獻唱。

同樣曾參與2019年「反送中」運動的歌手何韻詩，原定2021年9月在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會，演出前香港藝術中心以違反場地租約為由取消提供場地。

香港 反送中 支票

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