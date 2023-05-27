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英發布香港報告促廢港國安法 北京：殖民舊夢未醒

香港新聞組／香港27日電
英國發布每6個月一次的「香港問題半年報告」，呼籲廢除國安法；圖為上月香港舉辦的國安法實施三周年意見調查結果發布會。（中通社）
英國發布每6個月一次的「香港問題半年報告」，呼籲廢除國安法；圖為上月香港舉辦的國安法實施三周年意見調查結果發布會。（中通社）

英國外交部25日向國會發布每6個月一次的「香港問題半年報告」，批評北京不遵守「中英聯合聲明」以及呼籲廢除「香港國安法」，港府對此表示堅決反對。對此，中國外交部26日指出，「英方還是沒能從殖民舊夢中醒來」，對報告堅決反對。

香港主權1997年7月1日由英國移交中國後，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述關於香港的「中英聯合聲明」執行情況。據聯合聲明，在一國兩制原則下，北京將確保香港的資本主義制度和生活方式維持「50年不變」。

根據英國此次發布的報告，英國外相柯維立（James Cleverly）在其中強調港府利用「香港國安法」迫害不同意見者，柯維立並透露，5月稍早他與中國國家副主席韓正提到黎智英的案子，且英國最高層也已向港府表達對此案的關切。

英國外交大臣向英議會依例提出香港半年報告，港府發公報予以反駁。圖為英國現任外交大...
英國外交大臣向英議會依例提出香港半年報告，港府發公報予以反駁。圖為英國現任外交大臣柯維立。（路透）

報告也觸及中方常態性地濫用審前羈押制度。柯維立指出，黎智英、2020年香港民主派初選大搜捕行動起訴的47人、「立場新聞」數名記者及其他支持民主的港人今年將被迫依國安法受審。許多人遭羈押超過兩年，還有數以千計被捕港人命運未卜、不清楚是否將面臨審判。

中國外交部發言人毛寧26日下午指出，香港已回歸近26年，英方「還是沒能從殖民舊夢中醒來，妄想通過充滿意識形態偏見、歪曲事實的所謂報告干涉香港事務，嚴重違反國際法原則」。

毛寧強調，香港回歸以來，香港居民依法享有遠超1997年以前的權利和自由。「英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕不是『中英聯合聲明』」。

中國外交部駐港公署25日晚發文，敦促英方「立即停止粗暴干預香港事務」，批評英方屢把「中英聯合聲明」掛在嘴邊「妄談所謂『歷史責任』，胡攪蠻纏」。港府也對「香港國安法」的內容指出，英國「是典型的『雙標』，虛偽至極」。

而中國駐英國使館發言人26日表示，「中英聯合聲明」的核心要義是「中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任」。該發言人批評英方反覆拿「中英聯合聲明」說事，妄議北京治港政策，「本質上是要為反中亂港勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港，這絕不可能得逞」。

香港 北京 黎智英

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