國泰航空爆歧視 港特首表態：屬嚴重事件 不容再次發生

國泰航空被爆歧視非英語乘客。（美聯社）

香港 國泰航空空服員歧視 非英語乘客事件持續延燒，香港特首李家超24日表態稱，他已向國泰航空行政總裁林紹波提出此事屬「嚴重事件」，類似情況不容再次發生。香港運輸及物流局局長林世雄23日深夜也發出聲明指，已要求國泰管理層立刻改善服務。

國泰航空日前爆出空服員不斷以英語、粵語抱怨不會說英文的乘客，甚至出言嘲諷，雖國泰航空三度道歉，並火速開除三位涉事空服員，仍難平中國網友怒火。據大灣區之聲報導，李家超24日表示，對旅客於國泰航班CX987上的經歷感到痛心。他還說，涉事空服員的言行傷害了香港和中國同胞的感情，破壞了香港一向的尊重、有禮的文化和價值觀。

李家超稱，他已向國泰航空行政總裁林紹波提出，此次事件屬於嚴重事件，國泰航空需進行檢討，類似情況不容再次發生。

另林世雄的聲明也提到，已向國泰航空表達高度關注，並要求管理層立刻改善服務，他並提到，國泰航空將因應事件作出全面檢討，包括重新審視其服務流程、人員培訓和相關制度，以提升服務品質。

林世雄說，「我期望有關檢討盡快完成，並能為該公司制度，以至員工態度等方面從根本上作出改善，不負香港作為國際航空樞紐和好客之都的聲譽」。

值得注意的是，此事件爆發後，有不少中國網友稱：「已習慣國泰空服員的冷漠」、「空服員只對白人殷勤」、「態度是一如往常」，似乎許多人都曾遭遇相似歧視。對此，中國官媒「新華社」24日發出評論文章批評國泰航空「屢教不改」，並直指「老毛病不改，國泰航空飛不遠」。

評論稱，國泰航空欠的是一份服務顧客的誠意。「作為一家企業，收著顧客的錢，卻傲慢無禮，連基本的尊重都做不到，身處服務行業，一而再再而三地因服務問題被投訴，網友的憤怒指向的是其骨子裡的傲慢和對顧客的輕視」。評論批，「這才是國泰航空一次次出問題，一邊道歉，一邊卻堅決不改的癥結所在」。

評論還說，消費者是會「用腳投票 」的，從企業發展的角度來看，因為歧視乘客被輿論口誅筆伐，丟的可不僅是面子，還有市場。評論提醒，國泰航空「得從根上」看待這次輿情，從企業文化上找解決之道，而不是迫於輿論壓力的言不由衷。