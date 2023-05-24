炒內地股騙案急升 香港股民首季被騙逾7000萬

香港警方統計顯示，今年首單是炒內地股票騙案便有79宗，較去年同期急升，股民損失7174萬港元。圖為中國股市示意圖。（路透資料照片）

網上社交媒體充斥各種各樣所謂「股神」和炒股「菁英班」，部分更附上股壇名人的頭像作招徠，但其中滿布騙局，特別是藉內地經濟發展概念炒內地股內幕消息的騙案正冒起和急升。

香港 警方統計顯示，在今年首季造成4.87億元（人民幣，下同，約6900萬美元）損失的809宗投資 騙案中，單是炒內地股票 騙案便有79宗，較去年同期急升，股民損失7174萬元，相信升勢會持續。

文匯報報導，針對不斷有冒升趨勢的炒內地股票投資騙局，警方商業罪案調查科和證券及期貨業界日前聯合透過傳媒向市民發出警示。香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，近年在互聯互通的機制下，透過滬港通及深港通在香港投資內地股票已成為一股正向趨勢。歐美市場近期出現銀行危機、債務問題、加息進入最後階段等因素，資金在加速風險分散及對增長較高地區重新配置，因而由香港流入內地股市。

陳志華說，過去數月隨著內地經濟復常，內地作為2023年全球GDP增長主要動力來源，也吸引資金透過滬港通及深港通投資內地A股；以今年4月11日為例，當日的成交金額大增至1566億元人民幣。他相信騙徒利用這些時事的大環境及投資內地股票熾熱情緒，誘騙投資者到虛假平台投資內地股票。

商業罪案調查科訛騙組總督察柯詠恩表示，香港的投資騙案持續上升，由2020年510宗至2022年的2850宗，升幅接近4.5倍，累計損失高達60.8億元。今年首季1月至3月整體投資騙案延續升勢，受害人年齡介乎17歲至86歲，涉及不同年齡層和背景，合共損失4.87億元，佔今年首季整體詐騙案的損失金額達43%，其中升勢最明顯的新冒起的投資內地股票騙案，今年首4個月已接獲79宗，共損失7174萬元，最大一宗損失451萬元。

踏入今年5月，一名70歲退休人士被騙去515萬元，反映此類騙案將續有發生。