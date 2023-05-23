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香港機場1-4月客運量破千萬人次 按年升26倍

香港新聞組／香港23日電
香港國際機場4月客運量為310萬人次，與去年同期相比，上升約24倍。（中新社）
香港國際機場4月客運量為310萬人次，與去年同期相比，上升約24倍。（中新社）

香港機場管理局22日公布，香港國際機場4月客運量為310萬人次，同比上升大約24倍。與去年同期相比，飛機起降量增加逾一倍至2.1萬架次，貨運量則減少7.7%至34.7萬公噸。

據香港中通社報導，所有類別旅客的人數4月均大幅上漲，當中香港居民增長特別顯著，而來往東南亞、中國內地、日本的旅客量錄得最明顯升幅。

全球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響。4月整體貨運量減少，其中進口貨運量較去年同期跌24%。月內，來往東南亞、台灣地區的貨運量跌幅最顯著。

今年首4個月，機場處理旅客量1010萬人次，按年升26倍。飛機起降量同比增加83. 1%至7.42萬架次，貨運量則跌6.7%至130萬公噸。

過去12個月，機場客運量同比增加超過9倍，至1540萬人次；飛機起降量升19.3%，至17.24萬架次；貨運量則跌16.4%，至410萬公噸。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，隨着旅遊復常，香港國際機場的客運量及飛機起降量正逐漸恢復。4月，機場每天平均處理超過10萬旅客人次、飛機起降量逾700架次，分別為疫情前水平的50%及60%。

機場 香港 東南亞

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