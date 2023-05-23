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嶺大發現港3種野生淡水龜瀕絕 促打擊捕獵

香港新聞組／香港23日電
極度瀕危的大頭龜。（取材自維基百科）
極度瀕危的大頭龜。（取材自維基百科）

香港嶺南大學一項調查發現，香港3種野生淡水龜瀕臨絕跡，包括兩種極危物種金錢龜和大頭龜，以及一種瀕危物種眼斑水龜。

香港電台報導，嶺大科學教研組表示，過往15年的研究中發現因非法捕獵而令該3種野生淡水龜瀕臨絕跡，當中金錢龜被捕捉的情況最嚴重。研究人員表示，研究中從沒有發現過幼龜，認為很可能已被功能性滅絕。另外，研究團隊發現在近九成的研究地點，大頭龜和眼斑水龜被發現成體少於兩隻，認為野生種群已經消失或不具繁殖能力，只剩零星的殘存種群。

研究團隊表示，進行研究期間，利用紅外線相機，在所有研究地點均發現捕獵者的行蹤，並發現於過去5年，一半以上殘存種群的龜，數量出現嚴重下降。嶺大科學教研組助理教授宋亦希表示，自兩地全面通關後，透過紅外線相機監測，發現研究地點亦出現裝備齊全的內地捕獵者，透過龜籠等工具，捕走10多隻龜。

團隊敦促政府採取行動打擊猖獗捕獵行為，並建議警方與漁護署建立合作行動協議，就捕獵和非法野生動物貿易進行調查和執法；並建議漁護署成立專門的反捕獵執法隊伍，定期進行有針對性的夜間巡邏等。

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