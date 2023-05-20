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連載40年政治漫畫被停刊 尊子：因政治壓力所致

中央社／台北20日電
香港漫畫家尊子。（本報資料照片）
香港漫畫家尊子。（本報資料照片）

香港明報停刊連載40年的尊子政治漫畫專欄，美國自由亞洲電台（RFA）19日報導，尊子表示是受政治壓力，並說官方打壓政治諷刺漫畫，只因當權者難容權威被挑戰。

報導說，明報沒說明停刊是否因尊子過去半年被港府高官點名批評達6次，但他本人接受RFA專訪表示，被叫停確實遭受政治壓力。

尊子指出，這次很明顯與政治形勢有關，凸顯香港的言論和表達自由緊縮的速度與程度比預期更快和更嚴格。

尊子指出，漫畫本身不是問題，問題在於諷刺的手法，凡是與諷刺有關的，當權者都難以接受，因為居高位者要建立形象或權威性，所以想盡辦法消弭變相的搞笑或被取笑。

以往尊子的專欄每年都會發表紀念「六四」的漫畫，今年確定無以為繼而成為絕響，他說，其實不再畫也是反映現實的絕佳標誌。

尊子說，好比維園每年都有人參加燭光晚會，突然間沒有了，國際都會關注，不再畫之後，大家可以統計有多少年沒有六四主題的漫畫，這段留白的時間，是很強的歷史紀錄。

用漫畫陪伴香港走過40年，經歷中英談判到香港實施國安法，在尊子眼中，哪個階段是香港的最黑暗時代？尊子表示，他會留在香港陪大家經歷未來。

他表示，「過往香港曾經歷很多不同的黑暗時代，當時人置身其中覺得最痛會形容是最黑暗的時代。今時今日的香港是否最黑暗呢？我相信不一定，我覺得如果要爲黑暗評級，倒不如盡力做好自己，使香港不要太過黑暗，或者是朝光明的方向去走。大家繼續努力，我都要努力，大家一齊努力」。

香港 六四

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