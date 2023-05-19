港59歲造型師張學潤 傳財困燒炭亡 女星破門見屍崩潰

香港知名造型師張學潤（Nel Nel）傳出受財困影響燒炭自殺身亡，享年59歲。（取材自臉書）

香港 知名造型師張學潤（Nel Nel）傳出18日離世，享年59歲，外界指是受財困影響因而燒炭。Nel Nel的胞弟得知噩耗後，更是痛哭欲絕，好友肥媽（Maria Cordero）悲痛證實死訊，並說明是女星羅霖第一個發現他離世，消息曝光震撼香港娛樂圈，紛紛湧入他的社群專頁哀悼。

綜合媒體報導，張學潤18日被發現陳屍在深圳的家中，被同是鄰居的女星羅霖發現。據了解，張學潤離世前一晚，兩人還一起吃飯，當時沒有察覺異樣，隔天張學潤沒有出門工作，羅霖因為聯絡不到他，直覺不對勁，傍晚找消防隊破門而入，發現張學潤陳屍家中。

香港知名造型師張學潤傳出18日離世，與他熟識30年的肥媽（右）悲痛證實死訊。（取材自臉書）

肥媽透露，自己曾聽聞他早年因為工作頻被「走數」而陷財困，所以才北上開直播搵錢，更坦言自己聽聞張學潤Nel Nel是燒炭自殺。她曾表示，一年見面時她曾送請對方網上平台合作，後來Nel Nel發覺平台可以賺錢後更開設了抖音平台；她嘆息說：「為什麼財困不找她幫忙而自尋短見？多年來，他有問題時就會找我幫忙。」

Nel Nel在2021年出席活動時，曾透露收入受到疫情 影響，但仍為社會出一分力投資了6位與朋友合資推出消毒產品，但因為疫情而令很多工作都延期，自己亦沒有多餘錢添置衣服。

Nel Nel最後一次露面，是於16日與陸詩韻在社交平台進行直播，陸詩韻難過說：「剛剛有朋友通知我，兩天前一起做直播並沒發覺有異樣，當時都好開心。」

張學潤出生於足球 世家，祖父張金海、父親為香港「一代球王」張子岱、大伯張子文及四叔張子慧都是香港足球運動員，在17歲那年跟隨媽媽移民加拿大，並在當地修讀時裝設計。1988年回到香港參加「亞洲太平洋歌唱大賽」入圍8強，隔年認識名模劉娟娟，獲得對方邀請擔任「亞洲小姐競選」形象設計，展開形象設計的事業。

Nel Nel曾在幕前演出，曾客串過不少電影，也曾為有線效力主持節目。Nel Nel曾為不少歌星例如湯寶如、關淑怡等人擔任形象總監，還擔任陳慧嫻、郭富城等人的形象顧問。

張學潤死訊曝光後，粉絲湧入他的臉書哀悼「RIP」、「聽到Nel Nel的事，我深感悲痛，我喜歡和他一起工作，很酷，很專業，他總是對我和我的家人都很友善，安息吧我的朋友」、「多麼令人震驚的消息，安息吧」、「願者安息」、「一切放下，願者安息」、「Nel Nel，你將永遠存在我們心中」、「願你在另一個世界快快樂樂，南無阿彌陀佛」、「一路走好」。