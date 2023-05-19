搭港鐵 她「真空」走光影片被瘋傳 網：偷拍可恥

一名女子搭港鐵時，疑沒穿內衣幾乎走光，網民砲轟偷拍者犯法。（視頻截圖）

香港 網路近日瘋傳一段影片，有乘客乘搭港鐵時，見到一名女子「真空」穿著露出部分胸部，打扮相當性感，於是拍下並上傳網路分享。網民看過影片大呼誇張，但不少人力挺每個人也有穿著自由，只要不影響別人就沒有問題，反指摘偷拍行為極缺德，直斥：「偷拍的人才犯法。」

香港01報導，根據《2021年刑事罪行（修訂）條例》（窺淫罪），任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，即屬犯罪，最高刑罰為監禁5年。

該段影片長5秒，近日於香港網路瘋傳。從影片見到，該女子左手手臂有紋身，背著疑似名牌皮包穿著黑色寬鬆背心衣裝，明顯看到沒有穿戴內衣胸圍。

影片引來網民熱議，有人認為女子衣著誇張暴露，「不太合適吧？」、「太暴露」。但也有大批網民認為每個人也有穿著自由，只要不影響別人便沒有問題，反指摘拍攝者偷拍行為，「自己鍾意點著就點著，無影響人有咩問題？」、「偷拍可恥」。

翻查資料，該影片其實早於2021年已經流傳，而2021年正值新冠肺炎疫情 高峰及口罩 令實施期間，惟片中女子及乘客都未戴上口罩，估計拍攝時間應在早於新冠肺炎疫情爆發時期。另有網民認出，片中港鐵車廂是舊東鐵車廂，相信是「舊片再翻傳」。