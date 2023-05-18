內地客隨處吸菸 長者挨罰255美元 港倡推戒菸團

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府近年以落實全面禁菸作為目標，更研究訂立「菸草終局」時間表。不過內地與香港 的文化有異，內地吸菸旅客訪港時菸不離手，成為被關注議題。旅遊業監管局行政總裁方安妮表示，明白勸籲團友在合適的地點吸菸確實困難，但認為導遊有責任提醒。

香港01報導，其實旅監局為了解決相關問題，亦曾研究不同方案，包括在點對點之間設吸菸時段，但考慮到可能造成各種負面因素後，最終擱置方案。目前方安妮正研究「戒菸團」，導遊可鼓勵團友先交出菸，承諾在港期間不再吸菸及購買菸草商品，直至回程才退回。她考慮未來向業界提出相關建議。

香港與內地文化有異，雖然兩地均實施禁菸政策，惟罰款金額卻相差甚遠。香港由2007年起規定公共室內空間及部分戶外空間，均不准吸菸，違例者將定額罰款1500港元（約191.6美元）。相較之下，內地僅罰款約50元至200元人民幣（約7.1至28.5美元），可吸菸的範圍亦較香港寬鬆，因此赴港內地旅客稍有不慎，易墜法網 破財。

例如早前有內地旅行博主在小紅書 上載相片，只見一名長者眼泛淚光看著罰單。原來博主的父親被酒店發現在房間內吸菸，被處罰2000港元（約255.5美元）作為清潔費用。由於罰款對於內地人屬於數目較大的金額，其後行程嚇得不敢吸菸，最終其父因罰款委屈流淚，提早結束旅程回家。

除此以外，記者早前在土瓜灣發現團友在路旁吸菸等待旅遊巴；亦在富山邨發現有團友在酒樓門外吸菸，不過該位置仍屬公共屋邨範圍，禁止吸菸，因此團友已違反禁菸條例，但導遊目睹後並未阻止相關行為。有居民在受訪時亦對此作出投訴。

她透露，曾考慮過不少方案，例如導遊可在點對點之間，安排團友在法例許可兼又人煙稀少的地點吸菸，待「吃飽滿足」後才繼續旅程，其他景點則不再吸菸。不過考慮到能夠容納數十名團友吸菸的地點有限，亦可能偏離原定行程，若一旦被市民目睹畫面，更可能惹來更大反感，加上該做法亦變相鼓勵吸菸，因此最終決定擱置方案。