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尊子漫畫今終章 贈言「大家一起努力吧」

香港新聞組／香港13日電
尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫明日起停刊，明報指出，多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。（網頁截圖）
尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫明日起停刊，明報指出，多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。（網頁截圖）

「明報」尊子漫畫今日最後一天刊載。尊子（黃紀鈞）臨別向讀者贈言：「自由的花園需要自由的土壤。市民日常生活上的一切，都是這城市的『土壤』。大家一起努力吧。」特首李家超昨日重申，香港有新聞自由和言論自由，受基本法充分保障，但他反對任何「失實、偏頗、污衊或誤導的信息」，特區政府會直斥其非，以正視聽。

明報報導，尊子漫畫過去半年6次被政府批評。特首李家超昨被問政府有否介入和調查尊子漫畫、是否擔心國際社會會覺得港府收窄創作自由和不能說笑，他說，香港有新聞自由和言論自由，受基本法充分保障，但他反對任何失實、偏頗、污衊或誤導的信息，特區政府會直斥其非，以正視聽，而傳媒機構在這方面有責任。

報導指出，至於是否樂見尊子漫畫停刊及是否代表政府不願接受批評，李家超說政府每日收到不同意見，有些亦很尖銳，傳媒亦可向政府提出意見和批評政府做得不對的地方，但他不會容許任何失實、偏頗、誤導或污衊的信息。他認為負責任的傳媒要考慮發布的信息是否符合公眾期望、社會責任和專業操守，傳媒機構須向社會負責。

有40年歷史的「明報」尊子漫畫停刊，尊子表示，暫沒計畫在其他平台畫政治漫畫。被問是否因擔心安全風險及會否考慮在社交媒體發布漫畫，他表示，「是有些別的事情拖了很久沒時間做，現在有空，先處理積壓的工作」，又說漫畫從形式到內容空間很大，尚有很多可能性香港較少觸及，值得花點時間探索。被問會否擔心政治漫畫在港消失，他說：「我們看過不少地方的政治漫畫內容是支持政府的。如屬這類政治漫畫，則不會消失。」

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