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港華嫂冰室遭投訴罵食客「垃圾」 華嫂：言語不通誤會

香港新聞組／香港4日電
有「明星飯堂」之稱的「華嫂冰室」尖沙咀分店，在黃金周前捲入懷疑罵客風波。（取材自維基百科）
有「明星飯堂」之稱的「華嫂冰室」尖沙咀分店，在黃金周前捲入懷疑罵客風波。（取材自維基百科）

大批內地旅客五一黃金周到訪香港這個「美食天堂」。「小紅書」熱點、有「明星飯堂」之稱的「華嫂冰室」尖沙咀分店，在黃金周前捲入懷疑罵客風波。

香港01報導，有食客聲稱上月底帶內地友人光顧時遇不禮貌對待，指店方沒有在入座時通知快打烊，店員兩度催促埋單，甚至語帶侮辱斥罵「垃圾」，令他氣憤難平，已向旅發局及消委會投訴，還在「小紅書」發帖文吐苦水，嘆道：「香港服務業不應該是這樣子的！」

「華嫂冰室」負責人華嫂3日回覆查詢時表示，已向涉事店長了解事件，她引述店長解釋當時沒有作出「垃圾」言論，相信是言語不通而產生誤會。她指過往從未被投訴，故她聞悉被指待客不周都很不開心，「其實我們每個同事都很努力，這次是有誤會。」她會聯絡有關顧客跟進事件，若真的做得不夠好，願意主動道歉。

該名食客S先生（化名）表示，4月26日晚上7時半，帶訪港內地友人到位於尖沙咀棉登徑的「華嫂冰室」用餐，讓友人感受香港道地的茶餐廳風味，輪候了10分鐘獲安排入內用餐，當時仍有半百食客。至晚上約8時05分，先後有店員及女店長以廣東話稱「收銀員要收工」，催促顧客到收銀櫃台埋單。

餐飲聯業協會會長黃家和亦相信事件屬溝通誤會所致，他呼籲餐廳店面應明確標示營業時間，避免引起爭拗。

「華嫂冰室」發迹於元朗屏山，主打各式茶餐廳食物，更深得藝人周潤發、余文樂及歌手陳奕迅等多位名人喜愛，甚至台灣歌手周杰倫來港時也慕名光顧。數年前該店獲余文樂等投資一度進駐台北，現已結業，但在香港人氣不減。

此外，五一長假期後．打工仔2日首個工作天，有臉書專頁刊出診所大排長龍相片。家庭醫生林永和表示，當天求診的新冠病人明顯增加，單日已接收40名患者求醫，較假期前增加一倍，需領病假紙的上班族及長者各佔一半，大部份屬於輕症。

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