我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

香港區議會改制去「三化」 加門檻、裝天花板

香港特派員李春
香港政府2日公布區議會改制方案，直選席次大幅減少，民主派表示失望。圖為區議會上次於2019年11月改選，工作人員在計算選票。 （美聯社）
香港政府2日公布區議會改制方案，直選席次大幅減少，民主派表示失望。圖為區議會上次於2019年11月改選，工作人員在計算選票。 （美聯社）

香港區議會改制，是反送中運動落幕、香港國安法實施、香港政治架構重組之香港大變三部曲中，第三部的最後樂章。由新制公布到年尾重組、再到隔年新區議會現身，香港治港新政才算完成。

區議會改制與之前政圈傳說大致相符，既未如國安法實施後有人主張的徹底取消，也未如改制討論中有人提出的不要選舉，而是參照立法會改制，是改職能、換賽道、加門檻、裝天花板及定角色。

改制的終極目標，用主持人的話是要「矯正現行制度下區議會議員政治及民粹議題掛帥的問題」，而用較簡潔的話來說，是要去區議會的「三化」，即去政治化、去民粹化及去準議會化。

理解北京和香港「三化」之心，可由三條時間線的延展交疊來看，一條線是區議會的40年，一條線是區議會的23年，一條線是區議會的最近三年。

看區議會的40年，是說其1982年誕生，那年首屆區議會選舉引入直選，一直發展至2020區議會選舉的結果。區議會從無到有，從小到大，說的是英治時期政治之變引動後來香港政治之變。被指為民粹化的民生議題分量加重，一定程度上隨區議會出生和成長。

區議會23年這條線，說的是主權移交後，首任特首董建華改變香港原來的三層架構，取消了市政局和區域市政局兩局，客觀上卻為區議會打開了通向立法會之門。2000年港府進行區域組織改革，向區議會增資源、加職能，區議會英文名改為「District Council」，算是趨向準議會的開始。

第三條線以過去10年為期，那是2013年面對香港是否要走「雙普選」之路，港府開始近一步籠絡區議會，當年的施政報告給每區議會預留1億港元（約1274萬美元），港府決定修法到2016年取消區議會的委任議席，當時特首梁振英在施政報告中提出「地區問題地區解決」理念。

從那時起，愈來愈多年輕人走進地區選舉，到後來區議員以年輕人為主，年輕人當然不滿足於給居民送湯送水，會想更多、說更多，這是區議會所謂政治掛帥的來因。

這三條線交織重疊，才有了2019年區議會選舉的雷聲滾滾。那次投票人數和投票率創新高，結果是令人震撼的非建制派拿到八成六議席。

有人認為，區議會選舉結果可能比大遊行更震撼。香港特首李家超在公布區議會改制方案時，說了句區議會以前「行錯路甚至走到懸崖邊」，又說不容許有人抱著香港跳崖，因此有區議會選制「改正」。

然改制出怎樣一個區議會已不重要，區議會的「三化」功能抺去，對香港影響如何，才值得觀察。

香港 重組 投票

上一則

「進淄趕烤」 多地組政商考察團赴山東淄博取經

下一則

中展開太空外交 東大攜清華將赴「天宮」做實驗

延伸閱讀

香港區議會換屆 傳直選議席砍剩2成 社民連：大倒退

香港區議會換屆 傳直選議席砍剩2成 社民連：大倒退
「港車北上」 7月起可直接進廣東 最多停留30天

「港車北上」 7月起可直接進廣東 最多停留30天
逾半香港人胖過頭 罹患慢性病不自知

逾半香港人胖過頭 罹患慢性病不自知
內地人湧香港理財 銀行天天開門 預約火速爆滿

內地人湧香港理財 銀行天天開門 預約火速爆滿

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…