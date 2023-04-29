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史無前例 百萬港人回鄉證效期延至年底

香港新聞組／香港29日電
原本有效期為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，5月8日起將延長至今年12月31日。圖為香港市民在中旅社辦理回鄉證等證件。（中通社）
原本有效期為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，5月8日起將延長至今年12月31日。圖為香港市民在中旅社辦理回鄉證等證件。（中通社）

香港與內地恢復通關後，預約續領過期回鄉證的人流大增，有議員估計過期證達百萬，昨午大部分換證中心至9月預約額滿。國家出入境管理局昨宣布，由5月8日起，有效期為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，可延長至今年底，巿民也可在延期期間返內地續證。

大公報報導，有議員估計現時有超過100萬市民回鄉證過期，新安排可紓緩換證輪候時間；市民歡迎新措施，認為中央急市民所急。政務司司長陳國基感謝中央的決定，形容這是史無前例的安排，大大解決了市民現時換領回鄉證需輪候幾個月的問題。

疫情持續三年，不少港人的回鄉證過期，隨著兩地通關，辦理換證輪候時間至少要三個月。昨日中旅社網站預約換證輪候時間到9月2日，所有分社名額已全數爆滿。

國家出入境管理局昨日發布公告，表示港澳居民來往內地需求激增，但部分人未能及時換證，決定自5月8日起延長回鄉證的有效期，證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。持證人可以正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

原本有效期為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，5月8日起將延長至今年...
原本有效期為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，5月8日起將延長至今年12月31日。圖為香港市民在中旅社辦理回鄉證等證件。（中通社）

昨日在上環的中旅社辦理換證的葉小姐表示：「輪候換證的時間太誇張，可延期辦理換證的話，能疏導人流，且最近急著要回內地的市民也可以順利過關，之後再在內地換證，毋須大家一齊迫。」

另據文匯報報導，回鄉證將在今年6月過期的席女士對香港表示，她本計劃暑假期間帶兒子到內地旅遊，但之前每次登入中旅社預約換領回鄉證的網站都未能成功預約，「等填完資料，預約的位置都已經全部爆滿。」最新延長回鄉證有效期的措施，完全能解決她的燃眉之急，無須擔心因回鄉證過期而不能回內地。她形容有關的新安排是德政，方便巿民往來內地，減輕輪候換證的壓力。

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