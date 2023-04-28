港大畢業夫婦為幼女驅魔 作法11小時後女兒死亡

香港示意圖。(圖：shutterstock)

畢業於香港 大學、信奉基督教靈恩派的夫婦，帶14個月大女兒探望外婆後，一家三口失聯。消防員接報到夫婦家破門，發現女嬰頭部被尿布包裹死亡。女嬰母被捕後稱，兩夫婦回家後以為邪靈附體，原想為自己驅魔，期間又以為女兒亦有邪靈上身，故為女兒作了長達11小時的驅魔儀式，之後發現女兒沒有反應，強調只想為女兒驅鬼及令她復活。

香港01報導，兩夫婦原被控謀殺，控方後改控虐兒罪，兩人27日在粉嶺法院再提訊時認罪。裁判官把案押後至5月11日判刑，期間索取兩被告的背景及感化報告，另為還押的男被告索取精神科報告，女被告則准保釋。

男被告林道升（33歲，馬來西亞籍）及女被告陳紹彤（32歲），兩人是夫婦，均報稱無業。他們承認一項對所看管兒童虐待或忽略罪，指他們於2022年6月1日，在新界八鄉錦田水頭村某單位內，身為14個月大的女童林啟樂(下稱啟樂)負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略她，導致她受到不必要的健康損害。

控方在裁判官詢問下稱，因啟樂死因不明，無足夠證據顯示兩被告行為引致其死亡。辯方則稱，兩被告被捕後，已分別被拘留逾300及200天，希望法庭能輕判，或考慮非即時監禁的刑罰。

案情指，男被告於2022年4月底曾因情緒不穩入院，至5月31日出院。當晚兩夫婦帶啟樂到外婆家，當時啟樂並無異樣或傷勢。

警方連同消防破門入屋，發現兩被告赤裸睡在儲物室地板，指啟樂在幼稚園。警方搜查後，發現啟樂被藏在睡房一角，其頭部被嬰兒尿布包裹，救護員證實啟樂已死。女被告又透露啟樂頸上瘀痕由其丈夫的手指造成。

兩夫婦因為情緒不穩，被捕後即被送往醫院治理。啟樂的驗屍報告顯示，她已去世1至3日，屍體已腐化，頸部有超過10處擦傷，背部亦有屍斑。

辯方求情指，兩被告均為基督教靈恩派教徒，相信「鬼附驅魔」的想法，他們均畢業於香港大學，及後遠赴加拿大 維真神學院修讀神學，男被告因為中途抑鬱症病發，未有修畢課程；女被告則完成課程，並有神學碩士學歷。