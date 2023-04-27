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港樓價3連升 Q1漲5% 4年最大升幅 業界：本季升勢或受阻

香港新聞組／香港27日電
香港樓價反彈，連續3個月回升。（中通社）
香港樓價反彈，連續3個月回升。（中通社）

香港民生經濟踏上疫後復常之路，樓價應聲反彈，今年首3月連升，迎來4年最大季度升幅，今年首季累升近5%。業界預期，在高息環境以及發展商減價賣樓的影響之下，本季樓價升勢或受阻。

大公報報導，由差餉物業估價署編製的私人住宅售價指數，從前年第3季末的歷史高位，反覆回落至去年底。隨著疫情消退，樓價指數於今年1月起止跌回升，並且連升3個月，3月份報351.4點，按月升約1.36%；今年首季則累升約4.99%，這是自2019年首季錄得5.37%升幅後4年來最大升幅，去年第4季下跌約7.1%。

不過，今年3月份私樓指數較前年9月份的歷史高位398.1點仍相差逾11.7%，由去年至今，樓價跌幅約10.8%。

據報導，萊坊董事王兆麒表示，今年首季售價指數大升，應是受惠通關消息帶來的報復式反彈，惟美國持續加息因素要到下半年才會淡化，在高息環境下，香港整體借貸成本有機會再上升，會影響買家入市意欲。另外，發展商於本季會積極推盤，並提供更多優惠及財務安排促銷，以清減庫存。上述兩項因素都會阻礙樓價回升速度，他預料本季樓價面對阻力較上季為大，今年上半年樓價仍會在低位徘徊。

報導稱，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，本季樓市將進入整固期，升勢雖可持續，但買家需時消化，成交步伐或會略為放緩，樓市整體健康發展。他相信在新盤減價戰下，本季一手成交保持暢旺，繼續主導大市。樓價升勢亦不會改變，上升幅度則視乎未來經濟增長步伐，以及新購買力是否足夠。

此外，差估署的3月份私人住宅租金指數報176.3點，按月升約1.09%，連續兩個月反彈，且是19個月的單月最大升幅。不過，去年至今仍跌約3.5%。業界估計，本港高才通計劃，會帶動中至大型單位的租務交投與租值。

指數 香港 租金

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